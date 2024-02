Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 febbraio 2024/ Giù la maschera Leone! La Vergine è leader dello zodiaco

Oroscopo Paolo Fox: in amore non si scherza più per il Leone, la Vergine è tra i più forti del momento

Leone, speriamo che tu abbia voglia di affrontare una bella sfida! Dal 16 di febbraio alcuni pianeti inizieranno un transito un po’ confusionale, ma che definirà chi sono le persone che contano e quelle che vanno allontanate. Momento interessante per esperimenti a livello di lavoro. L’Oroscopo di Paolo Fox lancia un avvertimento alle coppie in crisi: dalla prossima settimana non si potrà più tenere il piede in due scarpe bisognerà uscire dall’ambiguità.

Vergine, sei tra i segni più forti di questo momento. La settimana è iniziata in modo un po’ pesante ma si chiude con un buon successo. Quest’oroscopo incentiva i nuovi progetti per il futuro. Se ti sei dovuto allontanare da qualcuno, non te la prendere, anche se diventa difficile nel caso in cui la delusione ci sia stata in ambito familiare, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia ha finito la diplomazia, lo Scorpione darà ultimatum

Bilancia, liberati di un pezzo di passato che ti ha creato delle difficoltà. Di solito sei paziente e saggio, per cui se ci tieni a un rapporto, prendi tempo. Tuttavia la fase diplomatica è terminata e Venere inizierà un transito importante, dalla prossima settimana. Coloro che hanno avuto difficoltà dovranno mettere a posto alcune situazioni. Le nuove relazioni sono interessanti, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, le stelle premiamo la tua intransigenza, ma sarai sempre meno tollerante. Se qualcuno non ti ha dato ascolto o in amore non c’è chiarezza, è possibile che la seconda parte del mese porti qualche difficoltà. In realtà, sei proprio tu che potresti mettere davanti alle sue responsabilità qualcuno che non vuole prendersele. Progetti per casa o figli devono avanzare, quindi la tua pazienza è al limite, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

