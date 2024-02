Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 febbraio 2024/ Per Ariete e Cancro inizia a intravedersi la primavera

Oroscopo Paolo Fox: rinascita per l’Ariete, il Toro affronta nemici

Ariete, l’Oroscopo di Paolo Fox annuncia che il tempo del risveglio è arrivato e avrà il suo apice nella primavera. La maggior parte dei nativi del segno potrebbe notare che le cose più importanti verificatesi nella loro vita sono avvenuti proprio nei mesi del loro compleanno. Da fine marzo avrete nuovamente un grande vigore anche fisico e poi si può recuperare un amore.

Toro, sei in lotta per affrontare avversari ma anche per la tua affermazione. Quelli che lavorano in modo precario si stanno preoccupando di ciò che faranno dopo giugno. Giove è nel segno fino a maggio, per cui cerca di impostare le basi di qualcosa da subito. L’amore è solido, tuttavia con alcuni segni, recentemente ci sono state alcune problematiche. È possibile che tu abbia voglia di startene un po’ per i fatti tuoi, in questo momento, per l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli, dovresti esplorare nuove idee e strade, perché dal 16 di febbraio ci sarà un oroscopo molto positivo per le relazioni in generale. Elimina tutto ciò che non serve e indirizza la tua vita verso la concretezza, perché secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, per distrarti e non pensare, è probabile che tu abbia esagerato con gli impegni. Bisognerà ritrovare tranquillità per divertirsi anche un po’, cosa che ti manca da tempo.

Cancro, i pianeti opposti che avevano ostacolato l’inizio del mese si stanno dissolvendo, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. Ora sei più sicuro di te, anche nel portare avanti con coraggio iniziative e progetti. Questo cielo è importante per le relazioni in cui ci sono state discussioni, ma in cui c’è l’amore, perché si ritroverà la fiamma del sentimento. Belli gli incontri tra febbraio e marzo!

