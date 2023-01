Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 gennaio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

È già cominciata la settimana succesiva alla fine delle festività e non manca l’appuntamento fisso con l‘Oroscopo di Paolo Fox, in onda con le sue anticipazioni tutti i giorni, su Radio LatteMiele. Cosa riserverà questo mercoledì 11 gennaio ai segni Ariete, Toro, Gemelli e Pesci?

Oroscopo Paolo Fox: Ariete nervoso, Toro verso una rivincita

Ariete, che ci sia nervosismo, in questi giorni, è normale, rassicura l’Oroscopo di Paolo Fox. Quando uno vuole rimettere in gioco tutta la propria vita, come cambiare riferimenti, persone attorno, è chiaro che sia un po’ nervoso. Non è detto che tu debba buttare all’aria tutto quello che hai fatto fin’ora, però rinnovare i rapporti è necessario: anche se con le stesse persone, devi impostare nuovi progetti. Oggi è previsto un lieve calo fisico, ma domani si recupera, perché la Luna non sarà più contraria.

Toro, un forte accento sempre su questo discorso dei soldi e dell’economia, perché Giove sarà nel segno, dal 16 maggio in poi e, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, Giove rappresenta anche la necessità di mettere a posto delle questioni riguardanti la casa: chi deve trasferirsi, traslocare o semplicemente pensare a rimodernare un alloggio. Alcune spese riguarderanno proprio l’ambiente in cui vivi, anche l’ufficio. Progetti importanti che si devono condividere con persone altrettanto importanti. Tutti i Toro avranno una rivincita, entro maggio!

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli in recupero, Cancro alla ricerca della tranquillità

Gemelli, sei piuttosto favorito in questa giornata, se hai dei legami con Vergine e Pesci: potrebbero diventare importanti. I Gemelli non sanno stare da soli: anche quando chiusi in casa da soli, devono fare una telefonata, accendere lo stereo, basta che si senta del rumore. Il silenzio va bene, ma per poco. Attenzione però, perché a volte, per non ascoltarsi e ascoltare troppo gli altri, si rischia di commettere un errore, ammonisce l’Oroscopo di Paolo Fox, e lo sanno molto bene coloro che l’anno scorso hanno commesso un errore di lavoro o di soldi e che ora bisogna cercare di riparare.

Cancro, si spera che questo mese, soprattutto sul finire, riporti un po’ di tranquillità al tuo cuore, si augura l’Oroscopo di Paolo Fox. È molto importante ricevere una risposta e fare delle richieste. Questo è un cielo che invita tutti i nativi del segno a non badare quasi a quello che è accaduto nel mese di dicembre che dev’essere stato un po’ spiazzante. Se c’è meno stress e più desiderio di guardare lontano in amore, ben venga anche una critica positiva, relativa ai sentimenti.











