Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 gennaio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Il consueto appuntamento quotidiano, su Radio LatteMiele, con l‘Oroscopo di Paolo Fox, ci riserva anche per oggi mercoledì 11 gennaio le previsioni astrologiche per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione che vedono influenze planetarie molto diverse fra loro.

Oroscopo Paolo Fox: Leone indeciso se “sbranare” o meno, Vergine in recupero fisico e con grandi prospettive

Leone, sentirsi nervosi è facile, in questo periodo, ma soprattutto, ti stai chiedendo se andarne a dirne quattro a una persona oppure fare finta di nulla, sostiene l’Oroscopo di Paolo Fox. Molti Leone, che di solito hanno un atteggiamento piuttosto guerriero, hanno capito che forse è meglio lasciarsi scivolare le cose addosso, per non passare dalla parte del torto, tuttavia solo i più saggi agiscono così. Per esempio, i sentimenti, per chi non è convinto di una storia, ora non solo hanno un ruolo particolare, ma anche una visione molto strana. Questa Venere in opposizione potrebbe portare qualche indecisione.

Vergine, tutta la settimana può essere interessante e non c’è da meravigliarsi se tu stessi preparando qualcosa di buono per febbraio: chi studia può avere un buon risultato e chi ha un’attività in proprio un bel consenso. Si spera anche che l’amore abbia bussato alla tua porta a dicembre, perché le storie nate o recuperate, nell’ultimo mese del 2022, vanno bene anche adesso. L’Oroscopo di Paolo Fox ha spiegato più volte alla Vergine che avrebbe dovuto recuperare forza e forma fisica, perché dicembre è stato un mese pesante, e ritiene che adesso tanti stiano meglio.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia si consola con l’amore, Scorpione concentrato sulla vita pratica

Bilancia, discussioni e problemi. Dicembre si è chiuso con qualche dubbio e addirittura anche in questi giorni devi combattere una sorta di grande confusione e rivoluzione che è attorno a te. La cosa che ti fa pensare è proprio una sorta di sfiducia che hai nei confronti di persone che invece tu ritenevi fossero di riferimento. La Bilancia di solito si affida, ritiene l’Oroscopo di Paolo Fox, e quando capisce di aver sbagliato valutazione, può star male e rimpiangere tempi migliori. Le storie che nascono in questo periodo sono importanti, vista Venere in aspetto buono.

Scorpione, devi tenere tutto in equilibrio: è richiesto tanto da questo cielo, anche proprio a livello di applicazione lavorativa. Quindi questa situazione astrologica, almeno per gennaio, non spinge troppo le questioni d’amore, ma le questioni di lavoro, come se tu dovessi dimostrare di essere bravo, forte e portare avanti un bel progetto, entro la fine del mese. Poi penseremo anche all’amore! Non è che sia messo in un angolo, però Venere tornerà attiva dal 27: prima di allora, è lecito pensare ad altro, come sistemare conti, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox.











