Oroscopo Paolo fox di oggi 11 gennaio 2024/ Il Capricorno curi il fisico, i Pesci attendano giorni migliori

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario vuole più libertà, il Capricorno si prepari a un weekend importante

Sagittario, avere Venere nel segno può indicare un grande incontro, ma soprattutto rivela un grande fascino, per l’Oroscopo di Paolo Fox. In questo periodo, tanti ti guardano con interesse! Questa Venere rinnova anche il desiderio di libertà, per cui, in questi giorni potresti capire che una persona è un po’ troppo pressante o gelosa: vorrai avere e conquistarti spazi di indipendenza. Quelli che hanno una buona relazione in corso dovranno mettere un po’ alla prova il rapporto.

Capricorno, è un bel cielo che avrà molti pianeti concentrati nel tuo segno. L’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che il weekend tra sabato 27 e domenica 28 sarà di grande interesse: ne parla fin da ora in modo che si sappia per tempo che ci saranno delle cose da fare. Per mettere a posto questioni di lavoro o d’amore questa parte di gennaio è ideale. Cura il fisico! A volte per pensare troppo alle questioni di carattere pratico rinunci alla cura di te e questo non va bene.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario è stanco, i Pesci sono altalenanti

Acquario, ci sono delle giornate in cui si è stanchi, ma un Acquario purosangue non si mette a dormire! Anche quando è esausto, comunque frequenta gente, prende contatti o semplicemente si mette a riflettere su quello che è più opportuno fare nei prossimi mesi. Domenica è una giornata migliore, ma il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è di non strapazzare troppo il fisico in queste 48 ore.

Pesci, stai vivendo giornate sull’altalena ed è l’effetto degli inizi di gennaio. Se guardiamo le stelle dal 23 in poi ci saranno più certezze. In questi giorni ci sono delle cose da rivedere: forse bisogna evitare conflitti? Se qualcosa non funziona, anziché dire basta, aspetta la fine di gennaio che certamente darà qualcosa in più. L’amore, in questi giorni, è confuso, chi è reduce da una separazione non recupera: aspettare tempi migliori è la cosa migliore da fare, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

