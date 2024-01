Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 gennaio 2024/ L’Ariete è forte e il Cancro può pensare a progetti d’amore

Oroscopo Paolo Fox: periodo importante per l’Ariete, il Toro consulti un esperto

Ariete, forza e coraggio, perché abbiamo un cielo sempre importante! L’Oroscopo di Paolo Fox incoraggia l’Ariete, ma questo è un segno tosto di suo. In questo particolare periodo ci sono anche delle buone prospettive in vista del futuro. È chiaro che, con un cielo così, chi non è più convinto di portare avanti un certo progetto potrebbe anche dire basta. Dovrai capire se ami davvero una persona: questo momento non limita gli incontri ma tra dal 23 e il 31 gennaio le storie più in crisi dovranno essere chiarite una volta per tutte.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 gennaio 2024/ Il Capricorno curi il fisico, i Pesci attendano giorni migliori

Toro, giornata produttiva e speriamo che al più presto tu faccia una scelta. Se ci sono delle questioni di lavoro rimaste in sospeso, parla chiaro! Giove nel segno rappresenta anche la necessità di chiamare un esperto, un avvocato, qualcuno che se ne intende, per mettere a posto un contenzioso. Qualche errore, per eccesso di sicurezza, può essere fatto, mette in guardia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 gennaio 2024/ Opportunità in amore per la Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox: amore tasto dolente per i Gemelli, il Cancro prende le misure

Gemelli, la vita sentimentale in questi giorni può non essere del tutto chiara e l’Oroscopo di Paolo Fox raccomanda massima attenzione nelle relazioni. Chi ha una storia complicata potrebbe, in questo periodo, addirittura, fare retromarcia e dire di voler lasciare passare un po’ di tempo, senza decidere. In realtà, Venere in opposizione può portare anche qualche conflitto tra parenti o persone care. C’è bisogno di affetto, ma pare che alcune persone siano distratte e il lavoro paga pegno.

Cancro, il 2024 è un anno che ti rimette in pista. Gennaio serve a calibrare le situazioni e a prendere la mira, anche perché alla fine del mese avremo dei pianeti opporti, però: attenzione, perché da metà febbraio e per tutto marzo e aprile, avremo un cielo di grande vigore. Per cui, chi ha iniziato un progetto in maniera sbilanciata, potrà riequilibrarlo o magari semplicemente iniziare a fare progetti che riguardano anche l’amore, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 gennaio 2024/ Problemi legali per il Toro e sentimentali per i Gemelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA