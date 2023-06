Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 giugno 2023/ Sentimenti difficili per Toro e Gemelli

Novità nell’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 11 giugno 2023, tratto da Radio LatteMiele. La Luna si trova nel segno dei Pesci, ma nel pomeriggio andrà in Ariete. L’evento della giornata è l’ingresso di Mercurio in Gemelli: un transito molto veloce, perché già il 27 uscirà dal segno. Come influirà su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro?

Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 giugno 2023/ Venere dolce con i Gemelli, un po' meno con il Toro

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete non deve rischiare troppo, criticità nelle relazioni per il Toro

Ariete, entro la fine del mese, ci sarà un giudizio da superare e una conferma in arrivo. L’Ariete è pieno di energia e l’Oroscopo di Paolo Fox consiglia sempre di indirizzarla nel miglior modo, perché altrimenti si rischia di sbagliare: anche con un cielo protetto, chi attua progetti rischiosi, senza pensare alle conseguenze di quello che fa, può vivere delle preoccupazioni. L’Ariete in effetti, ogni tanto, agisce in maniera un po’ precipitoso. Nel complesso però, con Venere e Marte favorevoli, i sentimenti sono forti. Chi ha due storie deve fare una scelta importante.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 giugno 2023/ Vergine e Scorpione con nervi tesi: calma e sangue freddo

Toro, non c’è da mettere in discussione un amore, anzi sarebbe meglio non vivere dei periodi di grande tensione, ma l’Oroscopo di Paolo Fox guarda queste stelle e comprende che non è facile avere a che fare con delle persone, in famiglia, che non si comportano come dovrebbero e che probabilmente sono lontane da quello che tu vorresti. Giove nel segno protegge, quindi alla fine sei tu ad avere ragione e qualsiasi decisione tu prenda sarai protetto, tuttavia resta una grande stanchezza.

Oroscopo Paolo Fox: Luna dissonante per i Gemelli, per il Cancro la giornata è migliore al mattino

Gemelli, la Luna dissonante potrebbe farti credere di avere detto delle cose sbagliate. Sappiamo che, per amore della parola, del gioco e anche perché ti piace un po’ stupire, a volte accendi delle polemiche. Forse non conviene farlo oggi, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo cielo invita a capire cosa sia più giusto fare e cosa eliminare. In amore, questo è il cielo delle grandi verità: Venere e Marte sono in aspetto importante e illuminano anche i lati più oscuri di una relazione, quindi chi, per troppo tempo ha fatto finta di niente dovrà dire come stanno le cose. Meno preoccupazioni per una persona che è stata male.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 giugno 2023/ Capricorno e Pesci dimentichino il passato

Cancro, ci sono delle giornate più nervose e giornate in cui, invece, riesci ad essere più forte: oggi abbiamo una Luna buona nella prima parte della giornata e una serata magari un po’ sottotono, dice l’Oroscopo di Paolo Fox Un discorso molto sentito dai più giovani è ovviamente quello del lavoro: mentre i primi mesi dell’anno sono stati veramente conflittuali, adesso le stelle sono più attive. Con le singole capacità, dato che ognuno ha le sue, si può andare avanti. Torna la capacità di mediare e di ottenere il meglio dalle situazioni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA