Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 luglio 2021/ Capricorno, Toro, Vergine: le previsioni

Capricorno, Vergine e Toro– i tre segni di Terra – sono ovviamente al centro del nuovo oroscopo Paolo Fox. Intervenuto sulle frequenze di Radio Latte e Miele, attraverso la consueta rubrica “Latte e stelle”, l’astrologo ha fatto il punto sulle previsioni di oggi, domenica 11 luglio 2021: il Toro vive un momento particolarmente movimentato in amore, la Vergine può portarsi avanti nel lavoro – in tutti i sensi – mentre il Capricorno torna a sorridere dopo qualche giorno di dubbi…

Oroscopo Paolo Fox settimanale 12-18 luglio 2021/ Classifica segni flop: toro, cancro e leone...

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni sul Toro

Un po’ di agitazione c’è, forse perché ti arrabbi con il partner. È probabile che chi ha una storia da molto tempo debba rimproverare il proprio amore, che si espone troppo. Secondo l’oroscopo Paolo Fox chi non ha una storia, non è portato a vivere grandi emozioni. In questi giorni devi mettere a posto tante questioni di carattere pratico.

Oroscopo Paolo Fox, weekend 10-11 luglio 2021/ Tensione per acquario, stress per toro

Vergine, che giornata sarà secondo Paolo Fox e le stelle?

Non devi dimenticare che questo è un periodo di crescita di incarichi, dal 22 lo sarà ancora di più. Se ti affidano un progetto o vogliono darti qualcosa, sappi che ci sarà questo evento, al più tardi entro la fine di luglio. Finalmente un risveglio dopo tante preoccupazioni, piccole ansie. Chiamate possibili entro fine mese potrebbero riguardare anche l’amore, dal 22 luglio c’è ancora qualcosa in più per te.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni sul Capricorno

Una giornata migliore, tra giovedì e sabato qualche perplessità è nata: oggi ti farai due conti, alcuni progetti che hai in mente sono un po’ difficili da realizzare per soldi. Secondo l’oroscopo Paolo Fox le emozioni del cuore prevalgono in un periodo in cui sei sempre un po’ preoccupato e nervoso, questo anche perché non hai definito alcune questioni che potrebbero essere anche di lavoro. Quindi calma e sangue freddo.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 luglio 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro che giornata sarà?

© RIPRODUZIONE RISERVATA