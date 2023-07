Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 luglio 2023/ Il Sagittario è luminoso ed emergono verità nascoste per i Pesci

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario è sempre più positivo, il Capricorno potrebbe volere più amici

Sagittario, Venere intrigante e Luna favorevole: tu sei già generoso e positivo di tuo, figuriamoci, in questo momento! Anche perché hai una grande forza che si trasmette a tutte le persone che ti stanno attorno. Le nuove responsabilità vanno affrontate con coraggio: chiediti che cosa sai e puoi fare e, sulla base di questo, mettiti in gioco, sprona l’Oroscopo di Paolo Fox. Conferme anche per quanto riguarda gli incontri d’amore.

Capricorno, voi siete leader in questo momento, anche se il Capricorno, di tanto in tanto, si lamenta perché anche quando ha un ruolo importante pensa che sarebbe meglio fare di più. L’Oroscopo di Paolo Fox spera che abbiate fatto le giuste richieste: difficile pensare che non abbiate anche le carte giuste per proporvi. Molti inizieranno a frequentare più gente: cosa un po’ strana per il Capricorno, il quale può anche conoscere cento persone, ma nel suo cuore ne tiene pochissime. Ecco perché è probabile che desideri rinnovare il “parco amicizie”.

Acquario, queste opposizioni planetarie mettono in discussione non solo quello che fai, ma anche quello che dici, al punto che bisognerebbe evitare voli pindarici. Se poi manca la tranquillità economica, doppia attenzione, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox! Le tue idee sono buone, ma ci sono i fondi e le risorse giuste per portare aventi tutto? Fai una richiesta per evadere o andare altrove: ne hai bisogno!

Pesci, dopo un fine settimana trascorso in maniera intensa, ora è meglio concentrarsi sulle questioni più importanti che possono nascere in questo momento. Non è escluso che tu abbia una grande voglia: quella di parlare e soprattutto rivelare verità nascoste. Chi è fidanzato da molto tempo, chiederà al partner di fare una mossa ufficiale: Saturno nel segno porta anche questo. Nell’ambito del lavoro, è difficile che tu non abbia già una risorsa o che non possa sfruttare un’idea. Torna il passato e potrebbe anche tornare in vita una proposta che era stata archiviata per molto tempo. In fondo, questo è un cielo importante e l’Oroscopo di Paolo Fox spera che le soddisfazioni non siano mancante, nel corso degli ultimi tempi. Nuove storie d’amore caldeggiate da questo cielo: non abbiamo una Venere così potente, ma se c’è già un’amicizia, perché non perfezionarla? Molti comunque preferiranno navigare a vista.

