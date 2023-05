Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 maggio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

La novità del giorno è la Luna in Acquario e l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 11 maggio 2023, dalle frequenze di Radio LatteMiele, ci rivela le tendenze per i segni zodiacali. Di seguito, la situazione astrologica per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: momento impegnativo per l’Ariete, il Toro ha i riflettori puntati

Ariete, devi lottare, per tenere tutto sotto controllo. L’Oroscopo di Paolo Fox non ha mai ritenuto che questo sia un periodo difficile, ma impegnativo lo è di certo. Non è escluso anche che a fronte di un’attività importante, magari in proprio, ci siano moltissime cose da fare. Per molti Ariete, circa un anno fa, è iniziato il periodo delle grandi imprese e probabilmente, da circa un anno, c’è chi sta lavorando a un bel progetto: combatti da sempre, solo che ogni tanto avresti bisogno di un po’ di aiuto. Se hai voglia di discutere, hai campo libero, però attenzione a non esagerare perché la Luna è ancora contraria: prendere fuoco è un attimo! Conoscendo po il tuo carattere così volitivo e forte, oggi bisogna essere un po’ cauti, così come quelli che ti circondano.

Toro, in questo anno così importante, maggio è il mese delle grandi scelte e dei risultati, per chi ha seminato bene nel passato. L’Oroscopo di Paolo Fox ribadisce che l’astrologia ci dà i tempi, in quanto è lo studio che indica i momenti migliori in cui è possibile agire e quelli in cui forse è meglio star fermi: questo è un momento di grande visibilità, come stare sul palcoscenico e avere i riflettori puntati contro. Cosa vuoi fare? Quali sono le tue idee, ma soprattutto, qual è la tua preparazione? Perché le stelle possono dare una mano, ma poi bisogna mettersi in gioco. È importante scegliere gli obiettivi giusti, anche in amore.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli deve riprendersi da un calo fisico, cambia in positivo il cielo del Cancro

Gemelli, piccoli problemi personali, di tipo fisico, devono essere risolti, soprattutto se la scorsa settimana, in particolare tra giovedì e domenica, questo Saturno dissonante si è fatto sentire con un calo fisico e con un momento di tensione. Le relazioni d’amore contano e quando si vive un momento di confusione, è molto importante parlare in maniera serena e non divagare oppure fare piccoli dispetti per vedere se il partner risponde e come risponde, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, bello questo cielo! Finalmente siamo arrivati a un punto di svolta e ora, anche se le difficoltà della vita restano sempre, rispetto agli ultimi mesi, in cui molti hanno notato dei rallentamenti, ora ci si può anche liberare di un peso. L’aria è cambiata, anche perché stanno cambiando alcuni riferimenti attorno. Chi ha in mente di iniziare un nuovo programma o contrattare con un nuovo capo, probabilmente sarà ancora un po’ teso, ma quello che piace all’Oroscopo di Paolo Fox di questo cielo è l’amore: con questa Venere nel segno, persino i cuori solitari o i separati dovrebbero ampliare i propri orizzonti.

