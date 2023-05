Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 maggio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

La novità del giorno è la Luna in Acquario e l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 11 maggio 2023, dalle frequenze di Radio LatteMiele, ci rivela le tendenze per i segni zodiacali. Di seguito, la situazione astrologica per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone vive qualche intoppo, la Vergine ha nuove prospettive da analizzare

Leone, per te l’agitazione è normale, soprattutto quando vuoi assolutamente riuscire a raggiungere un traguardo, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Evidentemente hai in mente qualcosa di importante, ma avrai notato che non tutto scorre fluido: anche se devi fare una cosa semplice, parlare in famiglia o fare una scelta di lavoro, c’è sempre qualche intoppo e ovviamente questo non ti fa piacere. Per fortuna sei forte e resiliente!

Vergine, in questo momento, ti trovi in una condizione particolare e l’Oroscopo di Paolo Fox la descrive così: è come quando dobbiamo fare un lungo viaggio, ma non tutto sullo stesso mezzo, perché dobbiamo aspettare la coincidenza. Alcuni Vergine sono rimasti in attesa di questa coincidenza che è arrivata adesso: certo, è un viaggio scomodo, perché si vorrebbe sempre evitare di scendere con i bagagli in mano e aspettare, però è accaduto questo e forse sei proprio tu ad aver voluto scendere da un treno che non era più sulla tua lunghezza d’onda e che sapevi che non ti avrebbe portato a destinazione. Adesso è importante guardare dove andare e cosa fare e, per chi ha iniziato da poco un nuovo progetto, ecco che bisogna anche capire che destinazione dare ai propri obiettivi. Emozioni buone in amore.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia ha la Luna a favore, Venere premia i sentimenti per lo Scorpione

Bilancia, c’è questa buona Luna che guarda al futuro in senso positivo e permette di risolvere qualche vecchio trascorso, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Devi essere pronto a dimenticare il passato: se ci sono stati problemi con delle persone attorno, come un litigio con un ex o un momento di difficoltà sul lavoro, bisogna capire se anche gli altri sono pronti a dimenticare. Tu non hai nulla da rimproverarti, però qualche dubbio c’è stato. Attenzione ai rapporti con Toro e Gemelli.

Scorpione, giornate a rallentatore e pensieri per la Luna contraria. Non tutti, ma molti Scorpione, in questo momento, visto che Giove sta per andare in opposizione, penseranno al lavoro come a un qualcosa di importante ma che sta mutando, anche semplicemente di luogo: potresti anche fare la stessa cosa, ma in un posto diverso. Per chi studia è un momento interessante, ma anche qui è probabile che ci sia una sorta di revisione di tutto quello che è stato fato fino ad oggi e che qualcuno pensi che sia il caso di cambiare indirizzo o perfezionarsi. Perfezionare l’amore? È possibile! Ora le avventure e i sentimenti in generale sono premiati, con questa bella Venere, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox.

