Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 maggio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

La novità del giorno è la Luna in Acquario e l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 11 maggio 2023, dalle frequenze di Radio LatteMiele, ci rivela le tendenze per i segni zodiacali. Di seguito, la situazione astrologica per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: si prospetta un bel weekend per il Sagittario, il Capricorno può raccogliere i frutti del suo impegno

Sagittario, Luna in ottimo aspetto e weekend in arrivo importante, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. I nativi del segno mettono sullo stesso piano l’amore e l’amicizia e a volte chi sta con un Sagittario cerca a tutti i costi, soprattutto in giovane età, di passare al matrimonio o alla convivenza. Il Sagittario non è refrattario a questi argomenti, però deve avere la certezza di stare con una persona che non sia gelosa e non viva le passioni con troppa morbosità. La giornata di oggi non merita una grande valutazione, solo perché sul lavoro potrebbero esserci dei qui pro quo. In amore, le nuove storie valgono molto e da giugno di più!

Oroscopo Paolo Fox, 10 maggio 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Bilancia...

Capricorno, eccolo un cielo particolare! Se hai seminato bene nel passato, adesso dovresti ottenere molto. Quanti Capricorno hanno avuto visibilità! Poi il premio arriva a seconda della nostra capacità, però questo è un mese importantissimo e di grande azione. I riflettori sono puntati su di te, soprattutto nel lavoro, perché l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che in amore forse c’è qualche dubbio oppure anche le coppie che si adorano si vedono meno, perché gli impegni sono troppi.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 maggio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo di Paolo Fox: la Luna nel segno dona grande energia all’Acquario, i Pesci devono sistemare qualche grattacapo

Acquario, Luna nel segno: brio, vigore, forza e creatività! Anche voglia di fare delle cose diverse dal passato: chi ha ereditato un lavoro o un incarico, vorrebbe variare qualcosa. Bisognerà arrivare a un compromesso, perché Giove, da metà maggio, inizia un transito che consiglia di accettare anche il parere degli altri. Per chi vuole cambiare stile di vita, comunque sono in arrivo mesi molto efficienti, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, ora devi fare la “voce grossa” con chi pensi non sia stato proprio carino con te. C’è qualcuno che ha tentato di prenderti in giro? O ci sono dei soldi pagati o da dare a persone che però non hanno fatto il loro dovere? C’è un contenzioso da risolvere. Bene comunque sostenere un atteggiamento positivo per il futuro e la giornata di domenica porterà delle emozioni in più, anche in amore, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 maggio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

© RIPRODUZIONE RISERVATA