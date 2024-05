Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 maggio 2024/ Emozioni splendide per il Cancro e per Ariete e Leone: relax!

Luna in Cancro ed è bene che i segni di fuoco riposino oggi e domani. Particolarmente in stato di grazia il segno in questione, perché la Luna è l’astro che lo guida. I Gemelli ripartono con più energia e la Vergine è molto stanca per tutti gli impegni che ha.

Oroscopo Paolo Fox: Luna opposta e relax consigliato per l’Ariete, il Toro è in crescita

Ariete, oggi la Luna è in opposizione e può indicare alcuni problemi da risolvere. L’Ariete ha sempre comunque una grande forza anche nei momenti più complicati: non molla mai! Tuttavia in questo weekend evita di strafare e rilassati, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Toro, il cielo migliora gradualmente e, se ci sono state delle criticità in passato, adesso le puoi superare più facilmente. Dal 15 avrai Mercurio ad affiancare Giove che è già nel tuo segno: questo significa che le trasformazioni occorse di recente si stanno rivelando positive, perché tutto ciò che non funzionava più è venuto a galla. Se hai discusso con qualcuno nell’ultimo periodo, significa che i problemi c’erano già, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Entro la metà di giugno metterai in discussione una collaborazione e dovrai decidere se proseguire o meno. Nuovi amori favoriti!

Un buon momento per le occasioni per i Gemelli ed emozioni in primo piano per il Cancro. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Gemelli, questo è un oroscopo di recupero, perché torna il desiderio di mettersi in gioco. Alcuni segni zodiacali sono sempre fonte di gioia e dolori per te, come Sagittario e Pesci. Se devi compiere una scelta, entro il 23 maggio avrai buone possibilità. Tra poco Venere sarà nel tuo segno e questo favorirà l’amore, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, finalmente il tuo astro di riferimento è arrivato nel tuo segno e l’Oroscopo di Paolo Fox si augura che questa Lunati conferisca tranquillità emotiva. Sono molto importanti le emozioni e i sentimenti per te, anche se sei un gran lavoratore. Le difficoltà dell’ultimo mese non ci sono più e adesso si ragiona a mente calma.

Oroscopo Paolo Fox: poca forza per il Leone, la Vergine sfrutti la prima metà di maggio

Leone, l’unico aspetto un po’ sottotono è quello fisico. Se devi affrontare qualcosa di importante il tuo compito adesso è di trovare le forze. Se puoi, rimanda ciò che è più importante a giugno, quando avrai Giove dalla tua parte, altrimenti cerca di usare cautela. Cerca di non ricadere in situazioni che ti hanno causato dei problemi nel passato e questo discorso è applicabile anche ai sentimenti, aggiunge l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, la casa, i figli, la parentela, assorbono le tue energie e le responsabilità sono parecchie. Anche le spese sono molte, ma maggio è il mese della concretezza: questi primi giorni del mese sono i più attivi, mentre gli ultimi dieci giorni non avranno la stessa forza. Bene, quindi, se hai deciso di agire, sul lavoro o in amore, in questi giorni, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox.

