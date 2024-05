Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 maggio 2024/ Luna luminosa per lo Scorpione e l’Acquario perde la brocca

Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox la Bilancia e il Capricorno devono stare attenti a qualche segno in particolare. Oggi la Luna è nel segno del Cancro, a creare un eccezionale trigono per lo Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: voglia di volare alto per la Bilancia, lo Scorpione ha una bellissima Luna

Bilancia, in questa fase vuoi vivere in modo più leggero, sopratutto se ad aprile hai avuto a che fare con persone che ti hanno oppresso. Ebbene ora sei esploso e sei pronto a volare libero. L’amore, così oscurato nel mese scorso, dev’essere riportato in auge: attenzione solo con Toro e Vergine, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. Da fine mese Venere comincerà un bel transito che ti sosterrà nei sentimenti.

Scorpione, l’inizio del mese è stato pesante, ma arriva, in questo fine settimana, la Luna in trigono: un aspetto esaltante che porta risposte e comprensione. Devi andare avanti se ci sono state delle criticità, perché la migliore vendetta è l’indifferenza, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Non dare quindi peso a chi ti ha causato sofferenza. Questo è un momento particolare favorevole a revisionare degli accordi e la fine del mese, anche se vivrai dei confronti, saranno molto più gestibili.

Il Sagittario dirà tutto quello che pensa, il Capricorno ha la Luna opposta. L’opinione dell’Oroscopo di Paolo Fox

Sagittario, stai pensando alla prossima settimana? La fine del mese si chiuderà con qualche pianeta opposto e quindi chi ha tentato di essere più diplomatico fin’ora, parlerà chiaramente. È un momento di trasformazioni in cui ci sono delle controversie nelle relazioni con gli altri. Chi lavora come dipendente potrebbe essersi risentito per una mancata promozione, ma il tuo turno arriverà ed essendo Giove il tuo governatore, hai sempre molte risorse da sfruttare, consola l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, questo è un mese di buone occasioni e una sfida la puoi vincere. Questo fine settimana avrà però la Luna opposta e sarai un po’ meno disponibile del solito. Rilassati e guardati da Bilancia e Ariete, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario ha i nervi a fior di pelle, i Pesci vincono sul lavoro

Acquario, maggio è cominciato in modo un po’ pesante e queste sono giornate in cui non è semplice restare calmi. Dall’1 all’8 maggio qualcuno non è stato bene. La prossima settimana inizierà in modo un po’ tumultuoso e l’Oroscopo di Paolo Fox ti chiede di essere il più equilibrato possibile. In amore ci sono novità e chi vive una rapporto complicato non ha più voglia di essere accomodante, con questa Venere nervosissima. Le soluzioni sono due: puoi dire tutti rischiando la rottura oppure se la relazione ti interessa, aspetta dopo il 23 perché sarà più facile trovare una riconciliazione.

Pesci, il transito di Venere dell’ultimo periodo ha lasciato risvolti positivi, tuttavia è probabile che in questo momento tu sia più concentrato sul lavoro che ti ha portato anche delle soddisfazioni. Per esempio per chi lavora nell’arte! Non prestare il fianco alla lamentela: non le tue rimostranze ma quelle di chi ti circonda, che sono gratuite, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.











