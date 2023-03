Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 marzo 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Un cielo movimentato, quello di marzo, che attende il prossimo grande evento, quello dell’ingresso di Venere in Toro il 16. Intanto, guardiamo l‘Oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, sabato 11 marzo 2023, sempre dalle frequenze di Radio LatteMiele. Come andrà il fine settimana ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro?

Oroscopo Paolo Fox: cielo fruttuoso per l’Ariete, il Toro deve stare attento alle spese

Ariete, sono giornate particolari in cui si possono vincere delle sfide e ricercare delle soluzioni per vecchi problemi che sono rimasti irrisolti da troppo tempo. L’Oroscopo di Paolo Fox ti chiede però di non agire di corsa, perché la fretta è cattiva consigliera, tuttavia l’Ariete spesso prende le cose un po’ troppo di petto.

Toro, questa settimana funziona! Nella classifica generale, l’Oroscopo di Paolo Fox ti ha messo al secondo posto, perché auspica davvero che tante speranze diventino certezza. Chi avrà di più sarà chi vale di più, perché naturalmente, anche quando abbiamo delle stelle buone, poi conta il nostro impegno. Conta anche l’età, perché gli obiettivi sono diversi: una persona giovane vorrà sistemarsi col lavoro o con la casa, una più matura magari spera in una vita meno piena di responsabilità. Possibilità di spese di troppo: attenzione!

Oroscopo Paolo Fox: weekend di recupero per i Gemelli, il Cancro deve stringere ancora un po’ i denti

Gemelli, in questa settimana, c’è una maggiore capacità di azione, però l’inizio è stato un po’ rovinato dall’effetto Luna piena e quindi lunedì e martedì è probabile che tanti Gemelli siano stati stanchi e nervosi, ritiene l’Oroscopo di Paolo Fox. Il weekend potrebbe essere considerato favorevole, non solo per recuperare quello che è stato perso all’inizio della settimana, ma anche per vivere qualcosa di più, in vista dei prossimi tempi. Il nuovo transito di Saturno, dal 7 marzo, sta imponendo una revisione di alcuni accordi.

Cancro, non è un periodo difficile, ma ci sono momenti in cui bisogna fermarsi. Una conferma nel lavoro potrebbe essere già arrivata e se vivete da tempo una storia con qualche ombra di troppo, per colpa di Venere dissonante, forse è il caso, al più presto, di capire cosa c’è che non va. Da 16 di questo mese, via libera e quindi si tratta di stringere i denti ancora per un po’. Chiaramente, se c’è un problema caratteriale, ovvero se proprio due non vanno d’accordo, non è che dal 16 si risolve tutto, ammette l’Oroscopo di Paolo Fox, ma in caso di piccoli fastidi, si avrà una visione dell’insieme diversa.

