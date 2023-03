Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 marzo 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Un cielo movimentato, quello di marzo, che attende il prossimo grande evento, quello dell’ingresso di Venere in Toro il 16. Intanto, guardiamo l’Oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, sabato 11 marzo 2023, sempre dalle frequenze di Radio LatteMiele. Come andrà il fine settimana a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione?

LDA canta Mare fuori 3/ Web in tilt: la svolta dopo Sanremo 2023

Oroscopo Paolo Fox: il Leone deve risolvere un problema d’amore, la Vergine gioca a scacchi con un avversario

Leone, l’Oroscopo di Paolo Fox suggerisce di affrontare questo periodo anche per risolvere un problema e mette l’accento soprattutto sulla situazione sentimentale perché, al più tardi entro la prossima settimana, bisogna capire cosa fare e da che parte stare. Questo è un oroscopo che incide in modo un po’ fastidioso su tutte le coppie che sono rimaste lontane o in cui l’orgoglio ha preso il sopravvento sulla passione. Proprio l’orgoglio non deve farla da padrone, altrimenti dopo il 16 ci saranno delle complicazioni.

Donnamaria, urla fuori dalla casa del GF Vip per Antonella/ Lei piange di gioia e...

Vergine, non è un periodo no, ma un periodo di osservazione, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox: come il giocatore di scacchi che aspetta la mossa dell’avversario, per poi fare la sua. È come se in questi giorni tu aspettassi qualcosa: che sia una risposta, un sblocco sul lavoro o una preoccupazione che devi cercare di allontanare, tutto porta a credere che le iniziative ora non sono vincenti, ma lo saranno da maggio. Quindi sono due mesi di riflessione, più che di azione. Per l’amore però non bisogna aspettare così tanto, perché Venere è in aspetto valido dal 16. Chi vuole sposarsi o convivere, sta solo aspettando il momento giusto per registrare un evento e, anche qui, la seconda parte dell’anno sarà importante.

Luca Calvani “Vorrei invecchiare come regista”/ “Amo cucinare, faccio miele in casa”

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia deve attendere la fine di queste opposizioni planetarie, lo Scorpione vive di passioni

Bilancia, troppe le opposizioni planetarie: c’è chi le ha affrontate bene e, nonostante il disagio, è ancora in piedi, ma c’è chi è stato proprio male e ha avuto anche dei disagi fisici. Le opposizioni planetarie quest’anno sono state un po’ più pesante anche per colpa di un Giove che non sarà più opposto tra qualche settimana. In realtà, questo è un momento in cui arrabbiarsi è controproducente. L’Oroscopo di Paolo Fox consiglia di giocarti la carta della comprensione. In amore, non tutto è chiaro.

Scorpione, sono momenti particolari della tua vita, in cui senti che le passioni devono avere un ruolo molto importante: meno male, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox! Perché tu vivi di passioni, non solo amorose, ma anche di lavoro: se una cosa ti piace, la porti avanti, altrimenti niente. Quanti Scorpione diventano studiosi, anche molto bravi negli esami, se fanno qualcosa che amano, sennò non toccano libro e lo sanno bene i genitori che magari hanno combattuto per questo, con un figlio Scorpione. Non ci dimentichiamo però che questo segno è governato da Marte che significa avere buone intuizioni e quindi quasi mai lo Scorpione sbaglia. Semmai, in amore a volte prende qualche abbaglio perché, anche qui, si lascia trascinare dalle emozioni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA