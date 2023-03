Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 marzo 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Un cielo movimentato, quello di marzo, che attende il prossimo grande evento, quello dell’ingresso di Venere in Toro il 16. Intanto, guardiamo l’Oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, sabato 11 marzo 2023, sempre dalle frequenze di Radio LatteMiele. Come andrà il fine settimana a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci?

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario cambia tutto, il Capricorno deve dedicarsi all’amore

Sagittario, che cambino dinamiche e e relazioni è normale, perché Saturno ha iniziato un transito che cambia la vita, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Qui non è messa in discussione la tua forza, però attorno a te ci sono delle trasformazioni. Ci sarà a breve la necessità di fare solo che cose che ti appassionano e chissà che proprio attorno a te non stia cambiando un certo gruppo. Forse adesso le dinamiche sono diverse, ma ci sono delle persone che sono uscite di scena, anche non volendo, perché spesso è il destino che muta il quadro della nostra vita a suo piacimento e noi possiamo solo adattarci. Per fortuna, tu sei uno che si adatta facilmente anche alle situazioni più complesse.

Capricorno, calma e sangue freddo solo per qualche settimana, perché tanto hai già vinto una sfida o stai per vincerla. L’Oroscopo di Paolo Fox vorrebbe che le coppie che desiderano avere un figlio e che vorrebbero consolidare la loro relazione pensino a qualcosa di più, perché da maggio, anche i Capricorno apparentemente più rigidi, determinati e freddini, diranno “ti amo!”. Cambio di mansione o ruolo: tutto può aiutare a riemergere. I nemici non devono farti paura.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario cerca novità in amore, i Pesci diventano più forti

Acquario, sei partito ieri un po’ in sordina, ma si recupera domenica, e i rapporti sono particolari: l’amore è sempre un po’ strano e all’Acquario piace farlo in maniera diversa e forse anche con persone che non sono le solite, quelle che si incontrano tutti i giorni. La monotonia, in questo senso, dev’essere messa al bando, soprattutto nei rapporti che vanno avanti da troppo tempo in modo sempre uguale. La seconda parte di marzo metterà in regola conti in sospeso, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, questo Saturno nel segno ti rende forte e l’Oroscopo di Paolo Fox si augura realmente che tu possa dare il meglio di te. Il pianeta rappresenta anche l’autostima, ovvero il fatto che molti nativi del segno adesso non dovranno più dire “ho sbagliato, è colpa mia” e darsi addosso, al contrario! Ora potranno essere assertivi e rivendicare le proprie scelte, perché “ora mi sento una persona nuova!”. Con Scorpione e Toro, emozioni più fluide, mentre attenzione nei legami col segno della Vergine.











