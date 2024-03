Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 marzo 2024/ Resa dei conti per il Toro e il Cancro è baciato da Venere

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete oggi ha una marcia in più, il Toro affronta verifiche e revisioni

Ariete, Luna, Mercurio e Marte in buon aspettano indicano una grande energia e voglia di arrivare al dunque! L’Oroscopo di Paolo Fox sottolinea poi come la seconda parte del 2024 si rivelerà migliore della prima: chi non è stato bene o ha avuto momenti di difficoltà potrà recuperare. Nel frattempo, tra oggi e domani, con la Luna e Mercurio favorevoli, potrai effettuare scelte importanti.

Toro, marzo è il mese del 2024 che porta una sorta di “resa dei conti” generale, come aveva già spiegato anzitempo l’Oroscopo di Paolo Fox. Qualcuno dovrà revisionare conti ed entro maggio molte conferme positive potranno arrivare, mentre chi ha delle opportunità da valutare si darà da fare: stimolata la creatività! In amore, Venere lentamente ti suggerirà le azioni migliori da compiere, se ci sono delle diatribe.

Oroscopo Paolo Fox: Venere opposta ostacola i Gemelli, il Cancro si dichiari in amore

Gemelli, l’amore va valutato per ciò che è, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Non sevi pensare che tutto sia complicato e, in questa fase, devi anche accettare che se una relazione è giunta la termine bisogna comunque andare avanti. Non tutti naturalmente sono a questo punto, tuttavia Venere in opposizione, per un po’ di tempo, può comportare difficoltà e anche delle richieste aggiuntive. In tanti si chiedono se sono sul binario giusto.

Cancro, la sfera sentimentale è il focus del momento: è ora di dichiarare il proprio amore a chi se lo merita! Ovviamente bisogna farlo con chi ti ricambia, perché a volta questo segno tende a innamorarsi di persone irraggiungibili o complicate, invece bisogna mirare a sentimenti veri e duraturi. In passato ci sono state problematiche portate soprattutto dalla routine e la passione si è spenta. Da adesso in poi c’è una risalita netta, con questa Venere in buon aspetto, rassicura l’Oroscopo di Paolo Fox.

