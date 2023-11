Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 novembre 2023/ La Vergine sia più flessibile, la Bilancia è convalescente

Oroscopo Paolo Fox: fase preparatoria al successo per il Leone, la Vergine non può imporre i suoi ritmi

Leone, c’è tanto da fare anche in amore: Venere e Luna sono favorevoli! Quello che puoi dire oggi è importante, mentre domani abbiamo una Luna un po’ più problematica. Tuttavia l’Oroscopo di Paolo Fox è convinto che i Leone più forti, tra coloro che possono anche registrare successi dall’oggi al domani, avranno un bel premio entro la fine del mese. Questo vuol dire che anche se in questi giorni c’è un po’ di stanchezza o una fase di preparazione e non di arrivo, conta sul periodo dal 23 al 30: vale anche per l’amore.

Vergine, rapportarsi agli altri non è sempre facile. Le tue idee sono più chiare, ma bisogna capire chi hai attorno. Tu hai un tuo ordine, un tuo modo di lavorare e una programmazione che potrebbe non piacere ad altri e quindi imporre questo ritmo a chi ti sta intorno non è l’ideale. Certamente però il cielo si impegna a parlare di cambiamenti in maniera attiva e tu stesso senti che la situazione attuale può essere modificata, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Rapporti sentimentali importanti domani.

Bilancia, lo stato fisico non è proprio eccezionale, però siamo in recupero. L’Oroscopo di Paolo Fox aveva annunciato che gli inizi dell’autunno sarebbero stati molto perplessi, ma ora non bisogna essere timidi e lasciarsi spaventare dagli eventi! A volte la Bilancia è un po’ ansiosa e per paura di cadere, evita di lanciarsi. Invece, nei legami matrimoniali e nelle relazioni di coppia in generale, è tempo di fare progetti importanti. I I cuori solitari e i separati possono contare su una Venere che porta fascino e quindi bisogna programmare anche un evento. Il periodo è favorevole per un rinnovamento fisico.

Scorpione, un po’ di tensione resta, tuttavia l’Oroscopo di Paolo Fox rammenta che tu non sei mai del tutto soddisfatto, perché hai sempre paura che, anche se arriva una buona notizia, ce ne sia dopo una poco felice. Bisogna essere più ottimisti, tanto più che Venere non è ancora nel tuo segno, ma tra qualche settimana arriverà! Approfitta dei momenti di grande emotività che puoi vivere anche oggi per mettere a punto progetti e idee che ti interessano: con la fantasia e il tuo istinto, riesci sempre a dominare le fasi più problematiche della vita. Incontri piacevoli oggi e domani lieve calo.











