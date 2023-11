Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 novembre 2023/ Meglio domani per l’Ariete, il Cancro ha una Venere dispettosa

Oroscopo Paolo Fox: Luna ostica per l’Ariete, giornata buona per i contatti per il Toro

Ariete, in questi giorni sei preso da tante cose, ma soprattutto hai un desiderio: quello di liberarti di situazioni che ormai non hanno più ragione di esistere. È solo l’inizio di un momento di grande rivalsa, ma devi farti forza, perché oggi, per dovere di cronaca, l’Oroscopo di Paolo Fox segnala che c’è una Luna un po’ strana, mentre domani la giornata potrebbe essere più tranquilla. In amore, devi capire chi sta al tuo fianco e chi no.

Toro, ci sono state delle discussioni e delle piccole complicazioni. Un progetto potrebbe essere slittato nel tempo: c’è chi non aveva la sede giusta per inaugurare una certa attività, c’è chi ha dovuto rivedere alcuni conti in sospeso, per citare qualche esempio in generale. Tuttavia è importante dare molto spazio alle idee e ne avrai tantissime in questo periodo: cerca di prendere contatti con le persone giuste. Domani la Luna aiuta anche l’amore, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox: non perdere la pazienza.

Gemelli, discreta questa giornata. Le situazioni che nascono a livello affettivo sono più interessanti ora che abbiamo una Venere intrigante e anche tu hai più voglia di metterti in gioco. L’amore dovrebbe tornare più tranquillo per quelle coppie che hanno avuto serie difficoltà nel passato. I rapporti familiari hanno attraversato un momento di confusione, ma tu non devi dare troppo peso a questo momentaneo smarrimento: se qualche problema ti assilla, parlane con un amico o direttamente con la persona cara, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, bisognerebbe dimenticare qualche tensione vissuta negli ultimi mesi, anche perché sappiamo che ora Venere è dissonante e quindi è probabile che ricordi spiacevoli e situazioni deludenti, riguardanti il passato, tornino protagoniste. Piccole tensioni possono nascere soprattutto nelle relazioni d’amore, nelle coppie formate da tempo, e ci vorrà una grande capacità di comprensione per riuscire a superare qualche piccolo dubbio che, ogni tanto si insinua nella mente anche se non c’è nulla da temere, rivela l’Oroscopo di Paolo Fox.











