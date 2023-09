Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 settembre 2023/ Buon inizio settimana per la Vergine e la Bilancia si esprime

Oroscopo Paolo Fox: stelle incoraggianti per il Leone, la Vergine inizia bene la settimana

Leone, progetti a breve scadenza da favorire. Sei in attesa di una risposta ed è anche probabile che tu debba impostare, nelle prossime settimane, in maniera molto attiva un progetto: le stelle sono con te. In amore, Venere nel segno promette emozioni importanti, ma non metterti su un piedistallo, si raccomanda l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 settembre 2023/ Luna in trigono per l'Ariete, il Toro aspetta conferme

Vergine, la settimana inizia in maniera tranquilla, rassicura l’Oroscopo di Paolo Fox, con questa Luna che, in qualche modo, protegge. In questo momento sono tante le persone che ti ammirano e che hanno bisogno di te. Sarai più tranquillo, visto che abbiamo notato, agli inizi della primavera, una grande fatica: trasformazioni che, in qualche modo, hanno causato anche qualche disagio. Giove favorevole permette di cadere in piedi anche in amore.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 settembre 2023/ Qualche ritardo per i Gemelli e il Cancro ha bisogno d'affetto

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia vuota il sacco, lo Scorpione aspetta sicurezze

Bilancia, di recente, non tieni più le cose dentro. Dov’è finito il Bilancia comprensivo, diplomatico, che pur di non sollevare polveroni restava in silenzio? È sparito: meno male! Più ti sfoghi e più dici quello che pensi e meglio è. Alcune relazioni vanno recuperate e il fine settimana sarà molto importante per le vicende d’amore, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, perché sei affaticato? Forse perché stai lavorando a un progetto di cui ancora non hai certezze. Soprattutto se lavori a contatto con il pubblico o aspetti il giudizio degli altri, è normale che, prima dell’autunno, non si avrà soddisfazione. Probabilmente vorresti cambiare lavoro o avere qualcosa di più sicuro, ma Giove in opposizione dice: calma e sangue freddo e muoviti solo se sei certo di quello che fai. L’amore paga pegno, in una situazione di confusione, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 settembre 2023/ Bella Luna per il Sagittario e work in progress per l'Acquario

© RIPRODUZIONE RISERVATA