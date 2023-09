Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 settembre 2023/ Il Capricorno ha un po’ di spocchia, i Pesci sono in trattativa

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario viva al meglio l’amore, il Capricorno potrebbe essere un po’ autoritario

Sagittario, se c’è un amore importante o una persona che ti interessa, vivi al meglio la storia: con Venere favorevole, fino agli inizi di ottobre, tutto è possibile! Il pianeta rappresenta anche la creatività: se hai in mente un progetto che valuti come favorevole, non tirarti indietro. Il weekend potrebbe essere valido per gli incontri, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, la tensione di questi giorni non è negativa, perché stai facendo tante cose e ti aspetti grandi risultati. Certo che c’è sempre qualcuno contro: devi metterlo in conto, dal momento che sei una persona che, per la tua flemma e per la tua capacità di azione, è molto invidiata. Se c’è una cosa che non sopporti è la precarietà e anche le persone attorno a te dovrebbero seguire un certo ritmo. L’Oroscopo di Paolo Fox invita chi è in coppia da tempo a non essere troppo impositivo, nei confronti del partner. Perché magari tu dici le cose con amore, anche se il tono è piuttosto determinato, ma una persona potrebbe recepire, nel tuo modo di parlare, una sorta di rancore. Tu sei più forte, ma cerca di non darlo troppo a vedere.

Acquario, si apre un periodo di occasioni e novità che però tende i nervi: Giove dissonante rappresenta anche la necessità, in questo periodo, di fare le cose con calma. Chi va di fretta e vuole ottenere subito delle soluzioni potrebbe rimanere deluso. Venere è opposta: nei rapporti di lunga data, c’è bisogno di parlare e anche di capire se sono stati commessi degli errori. Gli Acquario più sereni sono quelli che giocano a fare la “primula rossa”, magari single, che in questo periodo non dicono sì a nessuno e si godono delle storie alla giornata, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, se ci sono dei disturbi in questo periodo, vista l’opposizione di Sole e Mercurio, è solo perché stai cercando di risolvere delle trattative e portare a termine degli accordi: questo non è sempre facile. L’Oroscopo di Paolo Fox invita tutti quelli che hanno vissuto una storia d’amore in maniera complicata, di andare oltre le preoccupazioni, cercando di stare più sereni. Attenzione nei rapporti con Scorpione e Capricorno. In questo momento avrai bisogno anche di parlare con molta chiarezza, nell’ambito del lavoro: questi pianeti in opposizione possono portarti a fare delle cose diverse dal passato e possono anche nascere delle collaborazioni con altre aziende, in nuovo gruppo o. se nella stessa azienda, in un nuovo ufficio. Come vedi c’è qualcosa in ballo da varare al più presto. Hai la forza per portare avanti tutto? Assolutamente sì! Questi pianeti opposti rivelano solo delle problematiche a tempo: già da ottobre si riparte alla grande.











