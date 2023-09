Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 settembre 2023/ Luna in trigono per l’Ariete, il Toro aspetta conferme

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete deve incanalare in positivo la sua energia, il Toro ha grandi responsabilità

Ariete, la Luna è in trigono e la forza non manca, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox! Ora bisogna sfruttare al meglio questa energia: che non diventi rabbia, visto che Marte è opposto. Questa tensione potrebbe essersi riversata a livello fisico, negli ultimi giorni, e c’è qualche Ariete che si è sentito un po’ sotto pressione. Le relazioni che vivi in questo periodo possono essere di riferimento per il futuro.

Toro, anche se questa settimana inizia in maniera stancante, non bisogna preoccuparsi: sarà che la tensione dei pianeti è alta e forse anche le cose che stai facendo comportano grandi responsabilità. Insomma, se hai accettato un nuovo ruolo o hai investito nella tua attività, ora aspetti conferme. Venere contro ha portato qualche dubbio in amore o un cambio di riferimenti: ci sono altre persone attorno o forse collaborazioni diverse, per l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Luna favorevole per i Gemelli, calma piatta in amore per il Cancro

Gemelli, questa è una fase importante per parlare d’amore e oggi, tra l’altro, abbiamo una Luna favorevole. I rapporti con il Leone o l’Ariete, potrebbero diventare molto divertenti e, in questo periodo, potrebbero anche decollare storie o amicizie che avranno un peso unico nel tuo futuro. C’è da dire che il lavoro invece batte un po’ la fiacca oppure è tutto da riorganizzare, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, l’amore crea dubbi. Come ha spiegato l’Oroscopo di Paolo Fox, non abbiamo una Venere contraria, ma non è nemmeno attiva: è molto probabile che, in alcuni rapporti, ci sia una sorta di “silenzio-assenso”, mentre ci sarebbe invece bisogno di passione e di baci. Nelle coppie di vecchia data o in cui, di recente ci sono state delle complicazioni, il meglio che si possa ottenere è una sorta di finta serenità. Se però ci sono dei problemi, prima o poi questi verranno alla luce.

