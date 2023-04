Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 aprile 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

La consueta rubrica “Latte e Stelle”, su Radio LatteMiele, ci propone le previsioni astrologiche dell’Oroscopo di Paolo Fox anche oggi, mercoledì 12 aprile 2023. Cambio di Luna, che è passata in Capricorno, mentre Venere è, da poche ore, nel segno dei Gemelli. Vediamo le indicazioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox, 12 aprile 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Ariete a...

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete è stanco ma forte, il Toro ha tante conferme ma è super impegnato

Ariete, è tutta un’altra storia! Avere Venere in aspetto buono, non solo rasserena, ma inizia anche a portare quella buona dose di energia e voglia di fare che non è mai mancata, ma che adesso può essere indirizzata a buon fine. In realtà, quanti sforzi hai fatto, negli ultimi tempi, e quanto hai ricavato? Sicuramente ti sei sforzato di più di quanto poi, alla fine, era necessario. Adesso però inizi ad avere qualcosa di nuovo, anche in vista dell’estate. L’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che tu debba mettere a posto talmente tante cose che stasera arriverai a casa esausto: l’importante è però avere Giove nel segno e la netta convinzione che ce la farai.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 aprile 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Toro, sei tra i protagonisti del periodo: se hai già avuto una conferma, ne avrai anche altre e poi, come tante volte ha detto l’Oroscopo di Paolo Fox, non è che le stelle da sole portino il successo a domicilio, però chi ha investito bene, ottiene! Se hai lavorato sodo, per raggiungere un certo obiettivo, quantomeno adesso ti danno la possibilità di farti valere. In altre parole, “hai voluto la bicicletta e adesso pedala!” e certamente un po’ di stanchezza resta. Molto interessante questo cielo per chi deve recuperare l’amore.

Oroscopo Paolo Fox: con Venere nel segno i Gemelli volano in amore, il Cancro è in una terra di mezzo

Gemelli, una giornata che nasce bene e, guardando questa stagione primaverile, l’Oroscopo di Paolo Fox sostiene che sì, alcuni progetti vanno rivisti, a causa della forza di Saturno un po’ nervoso, ma il pianeta dissonante ti permette anche di dire come la pensi. Dal punto di vista sentimentale invece, da poche ore, questa Venere nel segno parla di sensazioni speciali, emozioni che contano e forse anche soluzioni a qualche problema di rapporto. Intanto, pensa anche agli amori passeggeri, perché no: sappiamo che i Gemelli possono vivere delle relazioni part-time, volendo, anche solo per divertimento.

Oroscopo Paolo Fox, 11 aprile 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Scorpione a…

Cancro, stai attraversando una fase di interregno, tra un momento difficile e un momento migliore. L’Oroscopo di Paolo Fox ti ricorda che tu hai un carattere particolare: sei un po’ influenzabile, sei una persona che non riesce a sentirsi a parte dai problemi degli altri e sempre avrai qualche piccola malinconia. Tuttavia, guardando le stelle delle prossime settimane: si risolve qualche problema personale e di lavoro; i rapporti di collaborazione che nascono sono promettenti; chi cerca una nuova occupazione potrà ottenere qualcosa e anche i sentimenti saranno più vivaci. Addirittura, per i più forti, progetti importanti: matrimoni, convivenze, nascita di un figlio. Con Saturno e Giove buoni, da maggio si può pensare a questo e ad altro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA