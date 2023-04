Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 aprile 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

La consueta rubrica “Latte e Stelle”, su Radio LatteMiele, ci propone le previsioni astrologiche dell’Oroscopo di Paolo Fox anche oggi, mercoledì 12 aprile 2023. Cambio di Luna, che è passata in Capricorno, mentre Venere è, da poche ore, nel segno dei Gemelli. Vediamo le indicazioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario ha novità da lontano, il Capricorno è scettico sul futuro

Sagittario, emozioni importanti nella tua vita. Il Sagittario ha bisogno di contatti e di esperienze particolari: se ti racconta un po’ della sua vita, è perché vuole sapere qualcosa di te, ma non perché è curioso o pettegolo, ma perché, attraverso le esperienze degli altri, vive come una seconda esistenza, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Il Sagittario vuole essere sempre pieno di storie da raccontare e da ascoltare. È molto importante, in questo periodo, ascoltare anche chi ha da darti delle notizie: contatti con persone e ambienti lontani.

Capricorno, a volte bisogna guardare il futuro con ottimismo: l’Oroscopo di Paolo Fox è certo che tu lo faccia, anche se sai che sei una persona molto razionale e credi solo a ciò che vedi, per cui fino a quando ci saranno promesse ma non certezze, il tuo atteggiamento, nei confronti di tutto e tutti, sarà un po’ scettico. Chiarimenti e confronti portati avanti, in questo periodo, spazzano via le grandi certezze e grandi anche i passi che possono essere fatti in amore, entro il fine settimana.

Oroscopo di Paolo Fox: l’Acquario può avere colpi di fulmine, i Pesci devono lasciare la malinconia

Acquario, ti senti un po’ meglio, superate le festività di Pasqua. L’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che l’Acquario ha bisogno, nel corso della giornata o quantomeno della settimana, di riscoprire un po’ di tempo per se stesso, per gli hobby e le attività che non sono legate al lavoro: quando ci si impegna troppo nell’attività, si rischia di stare male. Questo Mercurio dissonante cerca di allontanarti dalle polemiche, ma non è facile e quindi, in amore, ci vuole ancora un po’ di attenzione con le parole. Nuovi amori invece possibili a livello passionale: quelle cotte che capitano all’improvviso e magari una fortissima attrazione fisica.

Pesci, va meglio, ma questo non significa che tu possa dire di aver superato tutti i problemi, perché tanto lo sai che la tua vita è un continuo ricordare: un passo avanti e uno indietro. Dovresti dire addio alla malinconia, dice l’Oroscopo di Paolo Fox! Le discussioni sulle proprietà e sulle questioni economiche, che Saturno può provocare, causano ansia, ma piano piano si può riuscire a risolvere qualsiasi tipo di difficoltà. L’amore va gestito con attenzione e senza sfiducia: con una persona del Toro o del Capricorno potresti vivere emozioni davvero speciali.











