Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 dicembre 2023/ Cielo super per il Capricorno, i Pesci prendano tempo

Oroscopo Paolo Fox: Luna nel segno per il Sagittario, il Capricorno ha molti pianeti a favore

Sagittario, sei una persona indaffarata e sono tante le cose da fare! Quel Saturno contro dice di stare attenti ai gesti sbagliati, perché se non ragioni bene su quello che fai, rischi di pagare pegno. Oggi la Luna promette qualche bella emozione in più. Cambiamento di vita soprattutto per chi ha tra i venti e i trent’anni: di luogo, di zona, di lavoro e non solo, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, continua ad essere un cielo interessante. Oggi abbiamo Luna, Venere e Mercurio: tutti a favore! L’Oroscopo di Paolo Fox si augura che ci siano grandi progetti. C’è chi, addirittura dall’anno scorso, ha iniziato a vivere una situazione lavorativa diversa, da marzo di quest’anno, sono stati messi tanti paletti: tutto è molto più fisso e fermo rispetto al passato. Il fine settimana porterà delle emozioni in più, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. È tempo di rivalutare un amore e non solo.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario è ribelle, i Pesci rimandino le discussioni a domenica

Acquario, sembra quasi che quando raggiungi la tua “comfort zone”, ovvero quando hai un buon lavoro e un amore interessante, senta che qualcosa non va: sei un rivoluzionario e quindi la troppa tranquillità corrisponde per te a una vita monotona, a un concetto che detesti. Ecco perché spesso sei in ribellione con te stesso e con gli altri, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Non è un cielo complicato, però, in amore, potresti imputare al partner colpe che non ha.

Pesci, in famiglia c’è qualcosa da discutere in merito a soldi o lavoro. Questo è un periodo che va vissuto con serenità e l’Oroscopo di Paolo Fox suggerisce di aspettare domenica, se c’è un conflitto che vuoi chiarire o una persona con cui vuoi parlare: prenditi tempo per tutto. Questa Venere permette di vivere delle emozioni speciali e i cuori solitari possono rimettersi in gioco. I nuovi progetti avranno un inizio stentato, ma prenderanno quota nel tempo: il 2024 sarà molto importante, soprattutto all’inizio.

