Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 dicembre 2023/ La Bilancia è più forte e lo Scorpione si morda la lingua

Oroscopo Paolo Fox: il Leone non trascuri l’amore, la Vergine vuol cambiare pelle

Leone, questo cielo dice: “Attenti all’amore!” perché, proprio a livello sentimentale, ci sono molti Leone presi dal lavoro che probabilmente pensano a un sentimento come a un intralcio e c’è chi non si è ripreso da tensioni vissute di recente. Storie nate in maniera molto effervescente, durante l’estate, sono in fase di verifica: se ci sono dei problemi, bisognerà parlarne con cautela, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, il fatto di vivere alla giornata non è il massimo per un segno che vuole pianificare la propria vita, ma è come se, da marzo di quest’anno, fosse cambiato tutto: il tuo ruolo, la tua situazione professionale e personale. C’è anche chi, dopo anni che fa lo stesso lavoro, si trova davanti alla necessità di trovare nuovi interessi. Le donne del segno sentono attrazione quando provano stima mentale per una persona, così come gli uomini hanno bisogno di trovare un partner che stimoli la creatività: ecco perché, al momento, più che grandi passioni, si cercano grandi emozioni di testa, con persone capaci di elettrizzare e di scuotere con nuovi progetti, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Recupero psicofisico.

Bilancia, in generale, possiamo dire che hai una carica in più. L’Oroscopo di Paolo Fox ci tiene a sollecitare i cuori solitari e le persone che hanno vissuto una crisi a essere molto positivi. Si esce un po’ acciaccati dall’estate, perché sappiamo che molti hanno dovuto affrontare prove fisiche, però se si guarda al 2024, vediamo che sarà un anno importante, anche per recuperare terreno. Chi vuole legalizzare una storia potrà farlo.

Scorpione, ogni tanto perdi le staffe, forse perché prendi tutto di petto. La maggioranza dei nativi del segno sa di avere un carattere un po’ impetuoso e quindi cerca di limitarsi. Nel tempo, negli anni, maturando, lo Scorpione saggio cerca di evitare le provocazioni e di restare sereno, anche se dentro di sé sente qualcosa che non va. Bisogna esporsi in maniera positiva, ora che Venere è nel segno, ora che Saturno promette qualcosa di più e quindi cercare di limitare momenti di tensione e rabbia e spingere l’amore. Novità in arrivo, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

