Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 dicembre 2023/ Progetti da far sbocciare nel 2024 per Ariete e Cancro

Oroscopo Paolo Fox: sfide aperte per l'Ariete, il Toro vive distanze in amore

Ariete, in questi giorni devi affrontare delle sfide e l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che ci siano Ariete che hanno già in mente cosa fare il prossimo anno. Puoi ritrovare una persona del passato, se c’è già qualcuno che ti piace, o studiare un progetto da spingere nei prossimi mesi. Giorni interessanti, anche se il fisico paga pegno, perché c’è chi è stato male e chi ha avuto un acciacco, nella parte centrale del 2023, e deve riparare.

Toro, questa Venere in opposizione non ha il potere di far saltare i rapporti d’amore, però una persona può essere più lontana. A volte si sta lontani anche se si convive, perché la testa è altrove e c’è chi pensa al lavoro, chi ha troppe responsabilità e chi si muove troppo. Questa giornata è ricca di impegni e per questo motivo un po’ faticosa. Ad ogni modo, Giove è lì, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox, come una sorta di garanzia e assicurazione, che ti permette di non cadere.

Gemelli, le opposizioni di fine novembre, come l’Oroscopo di Paolo Fox ha ripetuto più volte, e ancora Marte in opposizione portano delle tensioni che possono essere improvvise: persone contro di te, accuse da cui ti devi difendere o questioni familiari da risolvere. Non è escluso che ci siano anche persone piuttosto stanche di questa situazione e che vogliano rivolgersi a un legale o a un esperto per risolvere delle problematiche. Certo è che questo Saturno porta sempre un po’ di tensione: una sfida può essere vinta e magari fai anche delle cose divertenti e che ti piacciono, ma dentro di te c’è una sorta di amarezza da colmare. Questa è una giornata con una Luna un po’ storta: meglio non dire e non fare troppo.

Cancro, è il momento di concentrarsi sulla professione perché i primi sei mesi del prossimo anno saranno importanti. Non trascurare l’amore! Questo transito di Venere parla chiaro e molti, in coppia vorranno parlare e fare progetti. Persino chi ha chiuso una storia si sente pronto a fare delle scelte. Quando abbiamo un cielo così importante, con Giove, Saturno e Venere eccellenti, tanti penseranno anche di cambiare: non bisogna più vivere nell’ombra di una situazione poco amata e bisognerà mostrarsi agli occhi degli altri in maniera diversa e più sicura, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.











