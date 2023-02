Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 febbraio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ultimo giorno della settimana che per qualcuno significa riposo, ma non per tutti. Come andrà questa domenica 12 febbraio 2023? Chiediamo suggerimenti all’Oroscopo di Paolo Fox di oggi. L’astrologo è in onda tutti i giorni su Radio LatteMiele con la rubrica “Latte e stelle” e ricorda: “Martedì è San Valentino. Qualcuno giudicherà questa festa formale o troppo tradizionalista, ma in fondo è anche una scusa per dire alla persona che amiamo che le vogliamo bene, per regalare una rosa, per fare un complimento e una carezza. Queste sono cose sempre gradite”. Scopriamo quindi le indicazioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Ariete, non manca una grande voglia di mettersi in gioco. Si spera che San Valentino alle porte regali una sensazione di positività. Quando abbiamo un cielo buono, dice sempre l’Oroscopo di Paolo Fox, possiamo anche decidere di chiudere una situazione (che non ci piace o dà dei problemi) senza avere dubbi. Quindi puoi aprire una nuova strada o comunque fare scelte diverse rispetto al passato. Con Giove nel segno, le realizzazioni a cui stai puntando si concretizzano e potrebbe esserci anche una bella novità entro la fine di aprile, Nuovi incontri potenziati.

Toro, questa Luna opposta parla solo di stanchezza, una stanchezza che potrebbe evidenziarsi, per esempio, se devi ripetere tutti i giorni la stessa cosa a una persona che non ti ascolta. I rapporti che sono un po’ più agitati, per esempio quelli con la Bilancia e i Gemelli che si basano molto sull’esteriorità e non sull’interiorità, devono essere protetti. Tu vuoi avere ragione di tutto, sei anche una persona molto testarda, le responsabilità in casa sono troppe e quindi tutto ciò può creare qualche momento di nervosismo. Comunque questa è una settimana che può avere comportato anche l’arrivo di un bel premio o di una visione diversa del futuro: resti sempre protagonista, conferma l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli, il tuo è il segno della velocità. L’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che sei governato da Mercurio, il messaggero degli dei. In qualche modo, non solo rappresenti la comunicazione: non a caso grandi personaggi della televisione e grandi comunicatori in genere appartengono a questo segno, ma rappresenti anche tutto ciò che va rapidamente. Per andare troppo spediti, a volte si rischia di dimenticare i particolari. Molti Gemelli, per esempio, superano gli esami sulla base della memoria visiva, salvo poi dimenticare tutto. Sulla prontezza di riflessi, in qualche modo combattete per la libertà, ma in questo momento alcune situazioni vanno approfondite, perché Saturno inizia un transito, dal prossimo mese, che non permette più di tergiversare: alcuni problemi rimandati dovranno essere affrontati e conversazioni, che erano state bloccate, recuperate. “Chi sa combattere è degno di libertà”.

Cancro, la giornata di oggi porta emozioni sincere: Venere e Luna sono in aspetto molto interessante. Verificare la tenuta di un rapporto è giustissimo, soprattutto se a dicembre c’è stato un calo. A volte, sono troppe le recriminazioni nella vita coniugale, troppo poche le certezze e spesso si dà tutto per scontato (specialmente se la coppia è di lunga data). Questo è un momento particolare, dice l’Oroscopo di Paolo Fox, in cui l’amore è importante perché sarebbe un sostegno che ti farebbe comodo visto che, dal punto di vista lavorativo, tutto sta cambiando, cambierà e c’è bisogno di una maggiore tranquillità attorno. Un cielo creativo e dinamico che va sostenuto con grinta.











