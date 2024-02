Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 febbraio 2024/ Fai poche cose ma buone, Gemelli! Il Toro affronta una lotta

Oroscopo Paolo Fox: inizia la fase di recupero per l’Ariete, il Toro vanno in battaglia

Ariete, ci siamo quasi! La seconda metà del mese, quella definita della rivincita, è in arrivo. Molto importante per coloro che sono rimasti un po’ impantanati, per diversi motivi. Recuperare non è semplice, c’è tanta stanchezza, ma la volontà non ti manca di certo, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. La volontà consente sempre di vincere, alla fine, e se poi parliamo della volontà dell’Ariete, allora non ci saranno dubbi.

Toro, stai cercando di capire cosa fare del tuo futuro. Giove ti sostiene sempre, ma nelle prossime settimane avrai a che fare con persone non proprio simpatiche. L’Oroscopo di Paolo Fox si riferisce soprattutto a coloro che hanno subito un’offesa o a quelli che si sono sentiti messi fuori gioco. Tutte le situazioni vanno vissute positivamente. Le coppie che si amano non devono temere nulla, mentre quelli che hanno vissuto una crisi dovrebbe recuperare. Tuttavia, il Toro, un segno che ama la solidità della coppia, quando c’è qualcosa che non va non sorvola sui problemi e chi ha una sua idea difficilmente la cambia.

Gemelli, momento di recupero. Da giugno ci sarà un grande momento per te. Devi rivedere l’impostazione delle tue giornate, cercando di fare un po’ meno, ma meglio. Così come circondarsi di persone che sono più conoscenti che amici può farti passare il tempo, ma alla fine si resta insoddisfatti. Concentrati su poche cose ma buone, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Il fine settimana sarà foriero di buone intuizioni.

Cancro, lentamente questa sequela di pianeti opposti cominciano a muoversi e questo ti dona una maggiore capacità di capire le persone. Spesso la tua naturale dolcezza viene travolta dalla suscettibilità e ti mostri rigido e introverso, anche se non lo sei. C’è poi chi è da tanto tempo single e non vuole saperne dei sentimenti, però l’Oroscopo di Paolo Fox promette che, dal 16, Venere non sarà più arcigna e potrai aprirti meglio. Nelle coppie veterane, qualcosa non è più lo stesso, dalla fine di gennaio. I cuori solitari potranno avere più occasioni dalla fine di febbraio.

