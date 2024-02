Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 febbraio 2024/ Sagittario libero e bello, l’Acquario comincia l’anno ora

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario vuole trasgredire in amore, il Capricorno torna sui suoi passi

Sagittario, quando il cielo è terso, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, il tuo desiderio di indipendenza e libertà prende il sopravvento. In amore, si rischia di cercare alternative alla propria relazione: bisogna essere più pazienti nei sentimenti. Venere, dal 16 febbraio, favorisce gli incontri per i single! C hi non è contento di una relazione potrebbe chiuderla e guardarsi intorno. Stelle importanti anche nel settore lavorativo, in cui puoi fare proposte e impostare nuovi progetti.

Capricorno, se fai una promessa la mantieni e vai fino in fondo a ogni tua iniziativa. Ci sono molti impegni e qualcuno potrebbe non riuscire a portarli a termine tutti. L’Oroscopo di Paolo Fox fa un passo indietro, rivedendo alcune situazioni del passato: ottobre non è stato favorevole alle relazioni amorose. Di solito il Capricorno se chiude una porta non la riapre, tuttavia in questo periodo sta pensando di farlo: con San Valentino in arrivo, tutto può accadere!

Acquario, c’è un grande desiderio di scrollarsi di dosso di qualche peso. Questo è un momento che favorisce l’amore: un’amicizia può diventare qualcosa di più. Il cielo regala una grande forza, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. Attenzione solo dal punto di vista economico!

Pesci, cielo interessante per incontri, proposte, occasioni e così via. Sono i rapporti in generale che richiedono un po’ di attenzione. Non tardare a prendere decisioni che riguardano contratti e accordi, perché, come l’Oroscopo di Paolo Fox ripete spesso, entro la fine di maggio il dado sarà tratto e non sarà possibile avere tutto ciò che c’è ora. Arriva un periodo molto fertile!

