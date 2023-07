Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 luglio 2023/ Carpe diem di Mercurio per il Sagittario, l’Acquario è out

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario approfitti di Mercurio, il Capricorno faccia attenzione ai collaboratori

Sagittario, questo cielo è importante e, tra oggi e il 28, avremo questo transito velocissimo di Mercurio, la cui velocità dovrebbe essere, da parte tua, una sorte di monito per affrontare al meglio e radicalmente tutto quello che ti preme di più. L’Oroscopo di Paolo Fox consiglia di tenere duro e di fare appello al senso di grande libertà che da sempre contraddistingue le tue azioni e fare scelte sia in amore sia sul lavoro. Novità!

Capricorno, Luna, Marte, Giove e Saturno: tutti in aspetto ottimo! Peccato che, ogni tanto, tu abbia a che fare con delle persone particolari che non hanno la testa sulle spalle, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. A questo punto, bisogna capire se davvero non hai riferimenti stabili oppure sei tu che, in questo periodo vuoi tante certezze. Giove favorevole permette di ottenere qualcosa di più.

Acquario, questa è la classica giornata in cui tutto costa un po’ di fatica: attenzione anche alle temperature e a non stressarti anche troppo fisicamente, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Cerca di rallentare un po’ il ritmo e dedicati anche alle cose che ami di più, altrimenti qualche piccolo fastidio psicosomatico può capitare. Potresti chiudere, persino a viva voce, un rapporto che non ti interessa a più: l’Acquario è un po’ drastico in queste ore.

Pesci, nonostante la tensione causata da Marte in opposizione, tu hai le idee chiare, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox. È probabile però che la vita familiare e anche i rapporti in genere debbano subire una sorta di cambiamento causato dal lavoro: tanti, per motivi di lavoro o personali, dovranno accettare delle variazioni di vita, da qui a settembre. Bisogna aprire il cuore a chi sa consigliarti bene e può darti di più: la giornata, da questo punto di vista, è ricca di buone intuizioni.

