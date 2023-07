Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 luglio 2023/ Pianeti amici: Mercurio per l’Ariete e la Luna per il Toro

Oroscopo Paolo Fox: sprint di Mercurio per l’Ariete, il Toro ha la Luna nel segno

Ariete, Mercurio è entrato in segno di fuoco, per cui da oggi, fino al 28, avrai la possibilità di affrontare un problema piuttosto importante, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Se riguarda soldi o questioni legali legate al passato, bisogna affidarsi a persone concrete ed esperti. La ribellione che provi è solo parzialmente causata da chi, a tuo modo di vedere le cose, cerca di condizionarti, ma devi incanalare questa energia, in modo positivo. L’amore risponde a queste tue richieste: Venere aiuta i cuori solitari.

Toro, la Luna è nel tuo segno zodiacale. L’Oroscopo di Paolo Fox parla da tempo di una revisione dei conti perché molte sono le responsabilità arrivate: da maggio è arrivato Giove e nel segno e tutti gli equilibri sono cambiati. In modo positivo, perché Giove rappresenta le novità e la fertilità e adesso è arrivato anche Marte a favore. Qual è il dubbio? Che devi mettere a posto delle questioni in sospeso. A fronte anche di un grande in carico o di una bella soddisfazione, potrebbero esserci dei dettagli che non funzionano e che vanno riequilibrati: non si potrà fare tutto quello che si fa prima, la base resta solida, Giove è buono, però dovrai rivedere modo, luogo e persone con cui porterai avanti un progetto. L’amore, in questi giorni, batte la fiacca, e speriamo che non porti qualche dubbio.

Gemelli, potresti sfruttare questo buon andamento che, da ieri, è legato al transito di Mercurio, per fare delle buone conoscenze. In questo momento, le questioni legate al lavoro innervosiscono: abbiamo un Marte dissonante e addirittura Marte è opposto a Saturno, quindi c’è chi è stanco e sa che dovrà rifare le stesse cose e si annoia, ma anche chi non ha avuto delle risposte. Ecco perché l’Oroscopo di Paolo Fox suggerisce di puntare sull’amore e sulle amicizie, perché c’è bisogno di un po’ di conforto.

Cancro, Luna e Marte sono favorevoli, Saturno e Giove sono ottimi e il Sole è nel segno. Questo è un momento adatto per dare inizio a nuove imprese: ottimo per inquadrare attività e portare avanti iniziative migliori. Quelli che sono un po’ sconsolati in amore, dovrebbero farsi una domanda: non è che state puntando su persone impossibili? Perché l’Oroscopo di Paolo Fox spiega che il segno del Cancro si intestardisce proprio quando ha a che fare con persone un po’ particolari.











