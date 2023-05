Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 maggio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Quasi alla fine delle settimana e l’Oroscopo di Paolo Fox ci accompagna anche oggi, venerdì 12 maggio 2023, con le sue previsioni dalle frequenze di Radio LatteMiele. Ci avviciniamo ai grandi transiti di metà mese e vediamo come si riflettono su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete ha vissuto una settimana tosta, il Toro merita relax

Ariete, sta per chiudersi una settimana importante e faticosa. L’Oroscopo di Paolo Fox non ha cambiato idea sul tuo segno: Giove è ancora con te, sarà nel tuo spazio zodiacale per tre/quattro giorni, e di passi in avanti devi averne fatti parecchi. Proprio perché hai costruito, lavorato, cambiato o sei ripartito da zero, in questi giorni hai un cielo di grande fatica. Speriamo che la fatica non incida anche sui risultati, perché il rischio è di ottenere meno di quello che desideri: ecco perché un po’ di relax è necessario. Quando si è nervosi per il lavoro è più probabile dare in escandescenze in amore: attenzione.

Toro, ti trovi in un momento importante: tanti riflettori puntati su di te. È chiaro che se fai un lavoro a contatto col pubblico è meglio, ma in generale questo è un cielo che ti dà ascolto e possibilità, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Proprio in questo periodo si comincerà a parlare di cambiamenti e accordi: tu che sei una persona molto costruttiva puoi fare di più, anche in amore.

Oroscopo Paolo Fox: niente di eccezionale per i Gemelli, il Cancro migliora decisamente

Gemelli, questa è una settimana intermedia: non ci sono grandi soluzioni, ma nemmeno grandi perplessità. L’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che sei governato da Mercurio, pianeta che in astrologia rappresenta l’intelligenza e la curiosità: è importante trovare nuovi spunti, anche nella sfera delle amicizie. Questi mesi permettono di ampliare le tue conoscenze, ma questo momento resta dubbioso per i soldi e per il lavoro, se hai un’attività in proprio.

Cancro, l’Oroscopo di Paolo Fox vuole finalmente darti soddisfazione, perché questo è un cielo migliore. La pesantezza che hai vissuto negli ultimi mesi non si può allontanare nel giro di poco, però tante questioni tornano a favore. In particolare, con alcuni segni come la Vergine, lo Scorpione e i Pesci, puoi avere un’emozione in più. La buona notizia è che, da poche ore, Venere ha iniziato un transito molto bello nel tuo segno. Puoi trovare nuovi riferimenti.

