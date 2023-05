Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 maggio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Quasi alla fine delle settimana e l’Oroscopo di Paolo Fox ci accompagna anche oggi, venerdì 12 maggio 2023, con le sue previsioni dalle frequenze di Radio LatteMiele. Ci avviciniamo ai grandi transiti di metà mese e vediamo come si riflettono su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: attenzione alle persone infide per il Leone, la Vergine sta preparando il terreno per una vita migliore

Leone, tra giugno e settembre, tutto è possibile! Soprattutto a livello di emozioni e relazioni. L’ambizione è spinta al massimo e si adatta bene al tuo essere un combattente e un competitivo. Probabilmente non tutto dipende da te e quindi ora sei in attesa, sul lavoro, di una buona notizia che arriverà, promette l’Oroscopo di Paolo Fox! Attenzione all’ambiente che frequenti, perché molti Leone sono felici di fare quello che fanno, cioè non vorrebbero cambiare tipo di lavoro o modo di esprimere la propria professionalità, ma attorno ci sono delle persone poco chiare. La paura è di avere a che fare con qualcuno che non ti sostiene e che anzi cerca di metterti il bastone fra le ruote.

Vergine, il rischio di arrivare a fine mese con qualche problema di troppo probabilmente è lontano, perché se guardiamo i mesi di marzo e aprile eri confuso, mentre adesso questa “pausa di riflessione” potrà essere utile per arrivare a un più felice andamento delle cose. L’Oroscopo di Paolo Fox è comunque consapevole del fatto che Saturno opposto non renda la tua vita una passeggiata: c’è sempre da cambiare un ruolo o un incarico, come una coincidenza che molti stanno aspettando tra un treno e l’altro e questo dà fastidio.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia si riprende, lo Scorpione ha un bel cielo per l’amore

Bilancia, risali la china e qui bisogna capire dove sei finito qualche mese fa. I più fortunati non hanno avuto grandi opportunità e quindi si lamentano sono di ciò, ma c’è anche chi è stato male, chi dall’estate dell’anno scorso ha dovuto affrontare un problema serio. Se ci sono contenziosi aperti, stai lottando per ottenere giustizia o semplicemente per ritrovare serenità, fai un passo alla volta, sperando in questo nuovo futuro, perché questo mese di maggio, anche se porta ancora delle discussioni e tensioni in amore, è probabile che ti dia qualche risultato in più sul lavoro. Non sempre le dispute d’amore ci sono per motivi di disaccordo, perché a volte è stato proprio il lavoro o un problema fisico a generare un distacco, magari solo psicologico, per l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, il cielo permette di vivere relazioni in maniera esplicita e con queste stelle si può decidere autonomamente e coraggiosamente quello che c’è da fare. Giove in opposizione da martedì prossimo rappresenta una sorta di rospo che bisogna ingoiare per continuare a fare un certo tipo di lavoro. In altre situazioni, c’è anche chi ha ricevuto un incarico importante e ha paura di non fare belle figura: sei un po’ sotto pressione, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox. Bello però il cielo per i sentimenti! Ad ottenere di più saranno quelli che non si pongono limiti, che non devono rendere conto a nessuno e si faranno avanti.

