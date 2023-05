Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 maggio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Quasi alla fine delle settimana e l’Oroscopo di Paolo Fox ci accompagna anche oggi, venerdì 12 maggio 2023, con le sue previsioni dalle frequenze di Radio LatteMiele. Ci avviciniamo ai grandi transiti di metà mese e vediamo come si riflettono su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario deve svagarsi, il Capricorno ha un cielo strepitoso

Sagittario, si può parlare di una rimessa in gioco per i sentimenti: Venere non è contraria, ma non è nemmeno attiva e quindi chi ha un amore lo porta avanti e chi si separa lo fa perché già all’inizio dell’anno c’erano stati dei problemi. Questo cielo dà delle conferme anche per il lavoro, ma l’Oroscopo di Paolo Fox insiste sul fatto che hai bisogno di libertà: un’escursione, una passeggiata, uno svago in bici o a piedi (meteo permettendo)! Gli studenti devono prepararsi bene per prove impegnative.

Capricorno, che cielo importante! L’Oroscopo di Paolo Fox l’aveva detto dall’estate dell’anno scorso, quando scrive sempre il suo libro, e se andate a leggere, troverete che maggio, fatta eccezione per una certa distanza che riguarda i sentimenti, è davvero importante per trasformare la propria vita e per chi vuole sfruttare la grande esperienza maturata negli ultimi tempi. Sei una persona attendibile e gli altri ti amano per questo.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario sta per lottare con Giove opposto, i Pesci possono chiarire in amore

Acquario, la ricerca di indipendenza e tempo libero aiuta a svagare la mente. La fantasia dev’essere libera, in questo particolare periodo della tua vita. Restano piccole tensioni per motivi di tipo economico: Giove, da martedì prossimo, dice chiaramente che alcune questioni di carattere burocratico non potranno essere chiarite subito. Inoltre, bisogna dire che tu vorresti rivedere un accordo di lavoro, se stai per firmarne un altro, e ci sarà da giocare a braccio di ferro, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, è un periodo interessante. Da marzo son cambiate molte cose, Saturno ti rende ancora più determinato nel dire quello che pensi e le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Prima di tutto quelle d’amore: i panni sporchi si lavano in casa, quindi le coppie che hanno fortemente discusso non riveleranno agli altri le proprie emozioni negative. Soprattutto i rapporti Pesci/Gemelli, Pesci/Vergine o Pesci/Sagittario, sono stati tesi, però è certo che bisogna affrontare certi problemi per tempo. Attenzione alle provocazioni con una persona nata sotto il segno della Vergine.

