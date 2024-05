Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 maggio 2024/ Bilancia e Acquario verso un gran finale di maggio

I segni di fuoco sono un po’ sotto pressione, con questa Luna in Cancro che consiglia relax, soprattutto ad Ariete e Leone. Grande ripresa dell’Acquario che starà ancora meglio a fine mese e i Gemelli hanno il batticuore.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete si rilassi e il Leone non sforzi i propri limiti fisici

Ariete, prenditi una giornata di relax, anche se l’Oroscopo di Paolo Fox sa che la famiglia richiede attenzioni e il lavoro preme. Evita di tornare nel caos di aprile. La tua innata capacità d’iniziativa sarà favorita da Giove a favore a partire da giugno. Avrai molte occasioni da valutare! Attenzione solo ad alcune questioni di soldi da sistemare.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 maggio 2024/ Cancro innamorato e Vergine indaffarata: chi è al top?

Leone, c’è molto stress e oggi la giornata inizia un po’ sottotono oppure non avrà molta voglia di fare, Chi invece dovrà per forza di cose mettersi in pista, dovrà vedersela con i propri limiti fisici. Ti piace l’Acquario, però stai attento alle parole di troppo, così come con Capricorno e Sagittario: segni con cui potresti avere discussioni, ma di tipo concreto e produttivo, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Paolo Fox, Oroscopo oggi 11 maggio/ Leone e Vergine recuperano, Capricorno ostacolati, Pesci...

Il Sagittario chiarisca in amore, i Gemelli hanno il cuore in fiamme. L’opinione dell’Oroscopo di Paolo Fox

Sagittario, non vuoi accettare limitazioni e confini. Visto che adesso Venere è un po’ più favorevole, potresti chiarire ciò che accade in amore: se la tua relazione è spenta, cercherai altrove, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox e chi sta tenendo il piede in due scarpe rischia di trovarsi nel caos, a maggior ragione quando a fine maggio Venere sarà in opposizione. Da giugno, anche se sei sempre propositivo, prenditi una pausa per capire cosa fare: invece di fare scelte azzardate, attendi tempi migliori.

Oroscopo Branko di oggi 11 maggio 2024/ Occasione d'oro per lo Scorpione! Bilancia sull'altalena...

Gemelli, una domenica che riscalda il cuore, anche perché fra pochissimi giorni Venere verrà a trovarti. La curiosità e la fantasia si accende di nuovo ed è anche ora di tagliare i ponti con un ex che non si rassegna. Problemi alle articolazioni? Consulta un medico se non sei al top fisicamente. Questo momento è quello giusto per abbandonare una strada vecchia che non dà più soddisfazioni, per intraprenderne uno più eccitante, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia si riprende da un aprile pesante, l’Acquario ha stelle bellissime

Bilancia, esci da una piccola tempesta, quella di aprile. A te piace essere sereno e in equilibrio, tuttavia devi affrontare avversari e nemici che sono contro di te. Come fare a liberarti da un peso? Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox è importante innanzitutto fare quello che ti piace e poi frequentare i posti giusti e riconoscere l’amore: galeotto il finale di questo maggio!

Acquario, stelle che ti sostengono e ancora di più lo faranno alla fine del mese, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox: Venere e Giove saranno eccezionali! Grande forza e comunque già ora c’è più vigore rispetto ai primi giorni del mese. Questo cielo è favorevole soprattutto per chi vuole riportare in auge l’amore!











© RIPRODUZIONE RISERVATA