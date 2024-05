Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 maggio 2024/ Cancro innamorato e Vergine indaffarata: chi è al top?

Luna in Cancro, il quale ha anche una bella Venere con sè e quest’ultima è positiva anche per il Capricorno e il Toro che possono rinnovarsi in amore. Lo Scorpione è un po’ in affanno perché dovrà decidere molte cose per la fine del mese

Oroscopo Paolo Fox: Venere e Luna in accordo per il Cancro, lo Scorpione oggi ha una bella giornata

Cancro, oggi hai la Luna nel segno che è anche in ottimo aspetto con Venere. Questo significa forza e soprattutto la possibilità di vincere le sfide che aprile ti ha lanciato. L’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che anche se il mese scorso ti sei arrabbiato, hai dovuto alzare la voce e sono saltati alcuni equilibri, hai chiarito finalmente tante cose che non funzionavano. Giove favorevole accende la luce anche negli angoli più bui di una relazione.

Scorpione, Venere è opposta, quindi l’amore è sempre un po’ adombrato, ma oggi la Luna è favorevole, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. I liberi professionisti possono adesso ampliare il proprio raggio d’azione e poi ci sarà un importante evento: Giove sarà in opposizione gli ultimi giorni di maggio, per cui la fine del mese ti vedrà chiarire come agire in tutti gli ambiti della tua esistenza.

I Pesci decidano in fretta in amore, il Toro ha Venere favorevole. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Pesci, domenica di riflessioni. Cerchi più certezze nel lavoro e hai chiesto conferme, recentemente. Maggio sarà utile per il recupero delle energie e chi ha dei dubbi nei sentimenti pensi bene al da farsi, ma decida entro il 23, perché Venere andrà in opposizione, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Toro, in questo momento il tuo pianeta guida, Venere, si trova nel tuo segno e anche se ci sono state delle criticità nell’ultimo periodo, l’Oroscopo di Paolo Fox pensa che ci siano dei nuovi rapporti e che anche coloro che hanno passato momenti brutti adesso siano comunque sereni, perché, superando un periodo complicato, hanno avuto la possibilità di risolvere delle questioni che non andavano più bene. Inoltre, la vera faccia di una persona che non è stata corretta con te è emersa in tutta la sua natura.

Oroscopo Paolo Fox: tanti impegni per la Vergine, oggi il Capricorno ha qualche acciacco

Vergine, stai programmando la tua vita da settembre in poi: forse con qualche soldo e certamente la tua mente è impegnata. La Luna sarà nel tuo segno, il 16 e il 17, pensiamo anche all’amore! La metà di questo mese sarà creativa e ricca di possibilità, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, non ci sono particolari criticità, solo la Luna oggi è opposta e può indicare piccoli acciacchi. Evita di caricarti di pressioni eccessive oggi. Tu vorresti che tutto fosse perfetto, ma non è possibile che tutto sia esattamente come vuoi. Cura le relazioni e maggio ti premierà, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

