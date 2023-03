Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 marzo 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Cominciano a essere più evidenti gli effetti dei recenti cambi di transito planetari, specialmente di Saturno in Pesci, pianeta lento che sosta sempre qualche anno in un segno in particolare e crea effetti diversi nello zodiaco. L’Oroscopo di Paolo Fox ci dice anche oggi, domenica 12 marzo 2023, come sta andando, con la rubrica che tiene tutti i giorni su Radio LatteMiele. Di seguito, le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: per l’Ariete momento positivo anche per tagliare ponti, il Toro oggi è un po’ agitato dalla Luna

Ariete, bella questa energia in arrivo. Speriamo che sia incanalata nel modo giusto, perché se c’è qualche Ariete che non si sente al meglio, forse non ha ancora capito da che parte andare, come muoversi, come indirizzare questa voglia, anche di liberarsi di un peso. Quante volte l’Oroscopo di Paolo Fox ha detto che, in un anno buono, si può anche decidere di mandare a quel paese tutti e di fare un’altra vita! Non è detto che per forza migliori quello che si è già fatto: se non piace più, si cambia rotta e percorso. Accordi importanti entro la fine del mese e momento propizio per fare delle richieste o delle proposte che possono essere prese seriamente in considerazione.

Toro, vivi delle giornate un po’ faticose: la Luna oggi agita l’umore, però ala fine tante battaglie saranno vinte. Forse un po’ di relax è importante. Questa forza che hai e che sarà ancora più grande, quando Giove entrerà nel segno, non solo aiuta te stesso, ma anche le persone che hai attorno. Sei tu che adesso reggi le redini della famiglia, di alcuni rapporti di amicizia o se hai un’attività in proprio: sempre a te si fa riferimento. Quelli che sono rimasti chiusi in loro stessi e hanno avuto delle perplessità negli ultimi due anni, si stanno risvegliando da un lungo letargo e stanno decisamente meglio.

Oroscopo di Paolo Fox: i Gemelli devono far risplendere la loro verve, il Cancro comincia a incanalarsi su un giusto percorso

Gemelli, è importante ogni tanto far volare alta la fantasia, perché l’Oroscopo di Paolo Fox vi ricorda che siete segni d’aria: regalate allegria e leggerezza, anche in famiglia, con i figli e al vostro amore di sempre. I legami che sono arrivati fino a qui sono forti e questo nuovo transito di Saturno contrario parla semmai di risolvere questioni di famiglia, sistemare alcune problematiche, se c’è, per esempio, qualcuno che non sta bene o se bisogna stare accanto a delle persone che hanno bisogno di aiuto. Le relazioni fluiscono in maniera più interessante. Revisioni di lavoro necessarie, anche e soprattutto per chi deve rivedere un accordo.

Cancro, questo fine settimana inizia a dare quella impostazione giusta che stai aspettando da tento tempo per riorganizzare, progettare nuove imprese, chiudere le attività che non danno soddisfazione, ma soprattutto, se hai un contratto che dev’essere rinnovato o approvato, l’Oroscopo di Paolo Fox si augura che tu abbia un nullaosta! L’amore viaggia a rallentatore: non è detto che non ci sia ma, a volte, quando si lavora in maniera esagerata, ci si vede meno. Nei rapporti di lunga data si danno per scontato tante cose e invece adesso bisognerebbe ritrovare qualcosa di più bello, anche dal punto di vista emotivo.











