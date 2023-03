Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 marzo 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Cominciano a essere più evidenti gli effetti dei recenti cambi di transito planetari, specialmente di Saturno in Pesci, pianeta lento che sosta sempre qualche anno in un segno in particolare e crea effetti diversi nello zodiaco. L’Oroscopo di Paolo Fox ci dice anche oggi, domenica 12 marzo 2023, come sta andando, con la rubrica che tiene tutti i giorni su Radio LatteMiele. Di seguito, le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone deve sfruttare marzo per le questioni economiche, la Vergine ha Saturno opposto che impone revisioni sul lavoro

Leone, una giornata di buoni contatti. L’Oroscopo di Paolo Fox ha più volte spiegato che tutto quello che stai vivendo e hai intenzione di portare avanti è utile, ma bisogna regolare alcuni conti in sospeso. Questo marzo andrebbe sfruttato per riorganizzare e impostare nuove imprese e, anche dal punto di vista economico, rielaborare nuove strategie. Giove, dalla seconda parte dell’anno, dirà di fare i conti solo con quello che c’è e quindi attenzione anche a debiti, prestiti o mutui: tutto quello che, come spesa, viene rimandato alla seconda parte dell’anno dev’essere protetto. Nei rapporti con lo Scorpione e con l’Acquario ci vuole un po’ di attenzione.

Vergine, più ci avviciniamo a maggio e maggiori saranno le certezze. L’idea di una revisione di tutta la tua vita è già in corso dalla fine di febbraio e l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che questo Saturno, da qualche giorno in opposizione, stia creando dei presupposti. L’azione di Saturno non velocizza i contatti, ma crea una sorta di disputa tra te e un’azienda, un capo o alcuni collaboratori. Non è detto che ci sia una guerra o una polemica eccezionale, ma semplicemente bisogna rivedere alcuni accordi economici o magari la tua disponibilità: dovrà essere pagata meglio? C’è poi questa cosa del “meno faccio e meglio è” e non perché diventi apatico, ma perché giustamente questo Saturno opposto ti farà rendere conto che è importante la qualità: non fare troppo, ma fare ciò che realmente ti riesce.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia deve mettere ordine nelle emozioni, lo Scorpione ha un buon cielo un po’ per tutto

Bilancia, è possibile che entro il 22 di questo mese ci sia da fare una scelta importante. L’Oroscopo di Paolo Fox ribadisce che non sono state stelle facili, però aspettate, perché il prossimo ciclo positivo sarà a breve! Nelle relazioni sentimentali, alcuni atteggiamenti estremi sono diventati punto di non ritorno e soprattutto una certa sensibilità esagerata ha creato un’esposizione pericolosa: chi ha parlato troppo, chi ha detto delle cose che non doveva dire e chi magari ha esposto con sincerità delle emozioni che avrebbe fatto meglio a tenere dentro di sé. Comunque, sarà sempre più forte l’esigenza di mettere ordine nella vita affettiva e lavorativa.

Scorpione, l’Oroscopo di Paolo Fox spera che nel tuo cuore ci sia un grande desiderio di amare. Questo è un cielo che aiuta anche chi deve fare una scelta di lavoro o di studio: chissà quanti ragazzi stanno pensando a una novità che riguarda un indirizzo professionale o, appunto, di studio. Malgrado qualche movimento contrastante, come quello di Venere che sarà opposta dal 16, nulla esclude che tu possa fare una revisione di tutti i tuoi rapporti, anche di quelli sentimentali. Naturalmente, se una storia non funziona, la metterai in discussione e non tanto per colpa del partner, quanto perché tu ora pretendi di più.











