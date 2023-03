Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 marzo 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Cominciano a essere più evidenti gli effetti dei recenti cambi di transito planetari, specialmente di Saturno in Pesci, pianeta lento che sosta sempre qualche anno in un segno in particolare e crea effetti diversi nello zodiaco. L’Oroscopo di Paolo Fox ci dice anche oggi, domenica 12 marzo 2023, come sta andando, con la rubrica che tiene tutti i giorni su Radio LatteMiele. Di seguito, le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Ucraina: creato progetto per far disertare i russi/ Una chiamata al bunker segreto e…

Oroscopo Paolo Fox: tutto cambia per il Sagittario, il Capricorno vive qualche tensione sul lavoro

Sagittario, ondata di cambiamenti che non hai voluto tu, probabilmente, ma che sono stati imposti dal destino. Contro il destino, cosa possiamo fare, si chiede l’Oroscopo di Paolo Fox? Ci sono un piccolo e un grande destino: il primo riusciamo anche un po’ a manovrarlo, il secondo no. Quindi chi si è trovato di fronte a una mancanza, una carenza, una perdita o comunque a una situazione che non ha potuto fermare, ora deve cavalcare l’onda e continuare. Per fortuna il Sagittario è un segno che riesce in queste trasformazioni particolari. Cambiamenti importanti, a breve.

Ultime notizie/ Oggi ultim’ora, Tajani: “mai parlato di truppe Occidente in Ucraina”

Capricorno, questo mese di marzo pone piccoli interrogativi che non devono abbattersi sull’amore, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox, anche perché nella seconda parte di questo mese, proprio i sentimenti vincono. Se c’è tensione con colleghi o collaboratori, non è perché le cose stiano andando male, ma perché non stanno andando come dici tu, che sai di essere particolarmente ispirato e forte, in questi giorni. Un’unione, da maggio, potrebbe essere confermata.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario oggi deve divertirsi, i Pesci si sentono rinnovati

Acquario, libera la fantasia, fai qualcosa di divertente, visto che anche tu, come altri appartieni alla categoria aria e, ogni tanto, hai bisogno veramente di rimetterti in gioco. Gli interessi e anche gli investimenti andranno dosati, perché sappiamo che la seconda parte dell’anno sarà meno tonica di questa: se c’è da mettere in chiaro qualcosa sul lavoro o sottoscrivere un accordo, meglio anticipare i tempi, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox.

Auguri buona festa del papà 2023/ Frasi per 19 marzo: "Un padre è una fisarmonica…"

Pesci, giornata interessante. Voglia di amore! L’Oroscopo di Paolo Fox pensa in particolare a quelli soli da tanto tempo o che si sono sentiti lontani da una persona: c’è davvero la voglia di rimettersi in gioco. Il fatto che tu ti senta una persona nuova, pronta a ricominciare (sentimento causato da Saturno che transita nel segno), è una cosa bellissima! Devi essere più aperto verso gli latri, soprattutto se ti sei chiuso in un isolamento che non porta nulla di buono.











© RIPRODUZIONE RISERVATA