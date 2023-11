Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 novembre 2023/ Il Leone è sotto attacco, lo Scorpione vive un buon periodo

Oroscopo Paolo Fox: qualcuno vuole screditare il Leone, la Vergine vuole mettere a fuoco l’amore

Leone, oggi preparati a qualche attacco diretto. Se lavori anche la domenica o se hai una prova da superare, ti sentirai vittima di un’ingiustizia, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox: valutazioni sbagliate oppure qualcuno se la prenderà con te perché sei troppo forte, bravo, saggio o generoso. A volte ci sono delle persone invidiose che cercano di buttare fango su chi non merita tale trattamento. In amore, non tutto è chiaro e potrebbe essere in bilico una relazione o un’amicizia. Ricorda che sei sempre protetto da Venere, ma oggi è meglio non fare il passo più lungo della gamba.

Vergine, le idee sono chiare, ma bisogna che siano chiare anche le persone attorno a te, perché di incomprensioni ce ne sono state anche troppe. La Vergine chiede maggiori certezze sentimentali: in questo momento, chi è solo e separato da anni potrebbe avere davvero bisogno di stare con una persona in maniera più tranquilla e ricompattare un’unione è necessario per chi ha vissuto una piccola crisi. Chi ama tanto una persona forse non è riuscito a starle accanto quanto ha voluto, non per mancanza d’amore, ma per troppe questioni da risolvere nel lavoro, chiarisce l’Oroscopo di Paolo Fox.

Bilancia, devi accettare inviti, uscire e vedere gente, perché adesso bisogna innovare questo cielo, ma soprattutto la propria vita. Quelli che sono rimasti delusi non devono allontanarsi dai sentimenti: se hanno paura di sbagliare ancora, pongono dei limiti alla loro esistenza e anche alla vita sentimentale e questo sarebbe un peccato, rimarca l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, questo è un periodo che pone meno difficoltà nella tua vita e, se c’è stato qualche piccolo malinteso, si potrà risolvere. Andiamo incontro a un dicembre che sarà una cartina di tornasole per le storie d’amore: questo significa che tutti quelli che hanno dubbi sentimentali avranno la prova che un amore è importante oppure, viceversa, si renderanno conto di avere bisogno di qualcosa di più, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. In ogni caso si cade in piedi e questo vale anche per il lavoro!

