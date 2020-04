Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 aprile 2020, Pasquetta/ Toro Leone, Capricorno e Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare Toro e Leone. Toro: non si deve strafare, in questi giorni si sente un po’ di agitazione. Luna e Giove favorevole fanno pensare a una soluzione che si ha in mente per la casa o per una questione di lavoro. Chi si vuole bene e non ha ufficializzato una storia vivrà un mese importante con Venere favorevole. Leone: si apre una settimana impegnativa, con decisioni da prendere. Saturno tra pochi giorni/settimane sarà opposto, poi ci sarà un recupero. E’ un anno in cui non si sa se dare fiducia a delle persone o no, ma questo discorso va applicato alle singole situazioni. Chi è dipendente non sa se dare fiducia all’azienda, mentre chi è in proprio magari deve diversificare la sua professione. Intanto però queste stelle rimangono positive per l’amore.

Analisi oroscopo Paolo Fox per Capricorno e Cancro

Voltiamo pagina per quanto riguarda l’oroscopo di Paolo Fox per andare a leggere quanto detto per i segni di Capricorno e Cancro. Capricorno: ci sono grandi idee per la mente, anche se ci sono stati grandi disagi tutto si aggiusterà. I primi sei mesi del 2020 sono importanti. Maggio è un mese di grande forza. Il segno sa tirarsi fuori da momenti complicati. E’ tempo di rimboccarsi le mani e questo non dispiace. Cancro: è bene contare fino a dieci prima di parlare. Mettersi in gioco piace, senza far nulla non ci si sa stare. Ma se si ha a che fare con persone che criticano sempre è inevitabile arrabbiarsi ed è quanto fatto nel corso dei giorni. Da più di un paio di settimane si litiga sempre.



© RIPRODUZIONE RISERVATA