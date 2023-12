Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 dicembre 2023/ Amore e lavoro opposti per il Leone, la Vergine vince con Giove

Oroscopo Paolo Fox: due cieli diversi per il Leone, la Vergine lotta ma risolve

Leone, questo cielo è tutto puntato sull’attività e la situazione amorosa viene in secondo piano. In questo momento, l’Oroscopo di Paolo Fox ammette che Venere non aiuta l’amore: non è detto che manchi un sentimento, ma forse bisogna cercare di risolvere un problema in casa oppure chi è single non cerca grandi passioni. C’è persino qualcuno che preferisce amori part-time. Sentimenti e lavoro sono distinti da due diversi atteggiamenti: ora è importante darsi da fare per iniziare a pensare al 2024, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, Saturno è opposto ma non deve spaventare. Quando abbiamo delle situazioni astrologiche un po’ pesanti, si nota che mancano dei riferimenti, ovvero, nel caso della Vergine, al momento vorrebbe fare delle cose, ma ancora non ne ha la possibilità, materiale, logica oppure semplicemente è indecisa. Non bisogna quindi spaventarsi perché si è oppressi da un pianeta, chiarisce l’Oroscopo di Paolo Fox. Persone che, per anni, hanno fatto lo stesso lavoro ora non sanno se lo vogliono continuare o no. Giove favorevole però è una sorta di grande assicurazione: non è che le cose capitano e bisogna aver paura di non riuscire a risolverle, perché Giove guida e sarete voi in prima persona a decidere cosa fare. Il fatto di avere le redini della situazione in mano è importante. È previsto un recupero psicofisico.

Bilancia, l’Oroscopo di Paolo Fox vuole sollecitare i cuori solitari, perché negli ultimi giorni di dicembre arriverà una bella Venere e si potrà recuperare sicurezza, capacità do azione e voglia di amare. Il 2024 è un anno che imposta molto bene le questioni che avranno un grande sviluppo nei primi sei mesi: la prima parte sarà di preparazione e la seconda di attuazione. Non ci sono blocchi, e anche chi è stato male si troverà meglio, in questo periodo.

Scorpione, potrebbe esserci una piccola preoccupazione per una persona cara oppure bisogna mettere a posto questioni di famiglia: Giove opposto già da tempo suggerisce la necessità di farsi due conti. Giovani innamorati: non lasciate nulla di intentato per avvicinare una persona che vi interessa e mettete a posto conti in sospeso, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

