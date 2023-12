Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 dicembre 2023/ Bella la Luna del Sagittario e l’Acquario più ribelle fa fatica

Oroscopo Paolo Fox: ottima fine dell’anno per il Sagittario, il Capricorno ha Venere e Mercurio dalla sua parte

Sagittario, molto importante sfruttare questo periodo, ma soprattutto la fine di dicembre, perché alcuni dubbi saranno risolti, proprio tra il 28 e il 31, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. Il Sagittario che vuole trascorrere un buon Capodanno, cerchi di circondarsi di persona carine. Oggi la Luna nel segno promette qualche bella emozione in più! Grande capacità di azione e chi ha commesso un errore, per gelosia o un impeto che non ha tenuto sotto controllo, dovrà in qualche modo fare ammenda.

Capricorno, Venere e Mercurio sono favorevoli: ecco perché questo è un cielo di costruzione. Le indecisioni del passato sono minori e, tutto sommato, ti stai rendendo conto di avere le porte aperte. Un 2024 vi aspetta con ancora conferme e vittorie. Il weekend porterà già emozioni in più, non bisogna aspettare troppo, rivela l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario, non tutto quello che è nato negli ultimi due mesi funziona a meraviglia. L’Acquario è governato da due pianeti: quello ufficiale è Urano e dietro c’è Saturno. Il primo è il pianeta dei folli, di quelli che vogliono fare cose stravaganti e di quelli che non si accontentano, mentre il secondo è al contrario, ovvero dice di stare attento, di non muoversi e di mettere a posto i conti. In ogni Acquario ci sono quindi due psicologie diverse: da una parte viene voglia di buttare all’aria tutto, dall’altra si ha paura di rimanere a piedi. Ecco che l’Acquario più irruente e avventuroso, ovvero quello che ha scelto una strada più complessa, forse ora si trova in una condizione di particolare nervosismo. Non è un cielo complicato, però ci vuole pazienza, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, se c’è qualcosa da discutere e si deve parlare d’amore, affidiamoci a questa Venere importante, anche perché dicembre è davvero il mese delle grandi scoperte, emozioni, ma soprattutto intuizioni. L’Oroscopo di Paolo Fox parla sempre delle premonizioni dei Pesci che possono anche fare a meno di ascoltare l’oroscopo. A volte capitano di notte, quando si fanno sogni particolari: questa sensibilità eccezionale porta conferme d’amore e presto anche nel lavoro. Attenzione solo a Marte nervoso che può rappresentare qualche fastidio fisico da superare.











