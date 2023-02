Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 febbraio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Inizia una nuova settimana, un po’ speciale, con l’Oroscopo di Paolo Fox che, da Radio LatteMiele, ricorda: “Domani è San Valentino: preparate una rosa per la persona amata. Se non c’è nessuno invece, preparate una rosa per voi, dedicatevela! Valutate con grande attenzione questo cielo, perché stanno per arrivare dei cambiamenti importanti, un po’ per tutti.”. E con questo pensiero, vediamo le previsioni astrologiche per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro, per questa giornata di oggi, lunedì 13 febbraio 2023.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete assapora una bella giornata in vista di progetti importanti, il Toro è molto stanco ma proattivo

Ariete, l’Oroscopo di Paolo Fox parla di grandi cambiamenti: Giove è già nel segno, Saturno, dopo diversi anni, a partire da marzo, inizierà una nuova strada e questa percorrenza del pianeta riguarderà anche voi. È un periodo di recupero per le tante novità e impegni da affrontare e forse la cosa bella, adesso, sarebbe anche un consenso da parte di persone che hanno bloccato nel passato. Ci riferiamo a quelli che hanno chiuso una storia d’amore, a quelli che hanno dovuto affrontare un problema legale: in questo cielo, così pieno di aperture, nasce una nuova situazione. La giornata di oggi è un buon preludio per qualcosa di importante da realizzare.

Toro, la prima cosa da fare, in questa nuova settimana, è cercare un po’ di sollievo, perché la scorsa settimana ha portato tanta stanchezza e delle emozioni particolari. Saturno torna attivo da marzo e Giove è spettacolare da maggio: i Toro liberi professionisti, che sanno cosa fare, non avranno dubbi. Va ricordato però che il segno del Toro è anche molto emotivo, nonostante appartenga alla categoria dei segni di terra. È quindi molto importante, adesso, circondarsi di persone positive che stimolino all’azione, non quelli che dicono sempre no. Si fa presto a dire no, mentre quando abbiamo delle persone che ci stuzzicano in positivo, dovremmo ringraziarle: primo perché sono rare e secondo perché sono davvero dalla nostra parte. Un vero amico ti dice anche se sbagli, però sempre in una forma ottimista. I nati Toro che hanno al proprio fianco una persona spenta cercheranno di ravvivare questo rapporto, perché con tutti questi pianeti importanti, non si accontenteranno più, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli devono impegnarsi, il Cancro sta per vivere delle trasgressioni

Gemelli, bisogna dare il massimo anche in vista di marzo e aprile: mesi che, come ha già spiegato l’Oroscopo di Paolo Fox, potrebbero essere utili per rivedere un accordo o un contratto. Non possiamo dire che tutti i Gemelli siano stati contenti di come sono andati gli ultimi mesi: c’è chi ha dovuto interrompere un programma, chi ha voluto favorire delle iniziative che poi si sono rivelate meno remunerative di quanto si immaginasse. Cercate di essere più aperti alle nuove esigenze: dal 20 l’amore torna protagonista.

Cancro, a volte i segni di acqua dicono delle piccole bugie: “bugie bianche”. L’Oroscopo di Paolo Fox cita Byron, che diceva: “Dopotutto cos’è una piccola bugia, è soltanto una verità in maschera”. Facciamole cadere queste maschere e soprattutto cerchiamo di capire cos’è accaduto alla fine dell’anno scorso. La grande spinta vitale di questo periodo può risvegliare il desiderio di vivere emozioni sincere e solo se si ha a che fare con una persona che non ci sta o è troppo lontana, potrebbe persino venire in mente un piccolo desiderio di trasgressione. È un momento sognante e forse una grande tentazione è in arrivo.











