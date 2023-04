Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 febbraio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L’Oroscopo di Paolo Fox è presente anche oggi, giovedì 13 marzo 2023, dalle frequenze di Radio LatteMiele. Molti cambiamenti sono già avvenuti nel cielo e andiamo incontro a una seconda parte dell’anno altrettanto movimentata. Vediamo le previsioni della giornata per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone deve stare attento ai soldi, la Vergine deve tenere la mente occupata

Leone, sul lavoro, qualche dubbio da chiarire e l’Oroscopo di Paolo Fox ricorda sempre che questi mesi dovrebbero essere spesi per guadagnare qualcosa e metterla da parte. I grandi investimenti vanno ragionati: non è che non si possano fare (l’astrologia dà solo consigli, ma poi decidi tu), ma nella seconda parte dell’anno, sforzi eccessivi, dal punto di vista economico, non andrebbero fatti. Il lavoro dipendente è disturbato da cambiamenti che complicano e, soprattutto nei rapporti con i superiori, riservano qualche incomprensione. Importante è recuperare l’amore: Gemelli e Ariete sono “segni sì”.

Vergine, è molto importante adesso occupare la mente. Tra i segni che amano più leggere e informarsi, c’è il segno zodiacale della Vergine, senza dubbio: riorganizza la tua attività, rendi più adattabili le situazioni, proprio perché ora puoi cavalcare l’onda e rimetterti in gioco. Naturalmente, quando senti un momento di apatia, parla, muoviti ed esprimiti: il linguaggio e la comunicazione sono per te una panacea. Cerca di allontanarti da qualche disputa familiare, soprattutto se c’è una persona che si lagna senza motivo, consigia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia deve curare la salute, lo Scorpione vive un momento importante per l’amore

Bilancia, bene controllare il fisico, una cosa che l’Oroscopo di Paolo Fox sta dicendo dall’anno scorso e che ha ribadito a gennaio. Se aprile è un mese un po’ strano, dal punto di vista della forma, forse è perché prima di aprile ci sono state delle perplessità e hai messo alla prova il tuo organismo. Disturbi dovuti all’enorme stress degli ultimi tempi che vanno curati rapidamente. Intanto guardiamo a queste stelle importanti: la seconda parte dell’anno vale molto! È chiaro che non tutte le questioni in sospeso possono essere risolte adesso, ma i miglioramenti arriveranno. Anche l’amore sembra gestito meglio, rispetto al passato.

Scorpione, non c’è più Venere opposta e questo è un dato di fatto, ma soprattutto è un elemento di forza per le relazioni: questo vale anche per gli amori nati da poco che devono necessariamente maturare al punto giusto. Gelosia e grande passionalità spesso fanno parte del modo di esprimere i sentimenti di questo segno zodiacale, ma attenzione a non esagerare. Una nuova avventura? Perché no: se poi ti piace qualcuno che già da tempo è nella tua vita, l’Oroscopo di Paolo Fox spera che tu possa superare quelle ambiguità che ci sono state all’inizio del mese. Il lavoro chiede cambiamenti: se decidessi di fare la stessa cosa, sbuffando perché vorresti cambiare, evidentemente c’è un tornaconto economico che ti fa comodo.

