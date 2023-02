Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 febbraio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Inizia una nuova settimana, un po’ speciale, con l’Oroscopo di Paolo Fox che, da Radio LatteMiele, ricorda: “Domani è San Valentino: preparate una rosa per la persona amata. Se non c’è nessuno invece, preparate una rosa per voi, dedicatevela! Valutate con grande attenzione questo cielo, perché stanno per arrivare dei cambiamenti importanti, un po’ per tutti.”. E con questo pensiero, vediamo le previsioni astrologiche per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, per questa giornata di oggi, lunedì 13 febbraio 2023.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 febbraio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario è protetto da Giove, il Capricorno ha un grande cielo

Sagittario, alla riscossa! Anche per quanto riguarda l’amore. Questo è un momento in cui si è più disponibili e l’ottimismo è sempre caricato da Giove: il pianeta è governatore del segno e, in questo periodo è in trigono al Sagittario. Per questo i rapporti con gli altri, compreso con la persona amata, saranno particolarmente influenti. Addirittura poi, se una storia non va più bene, se ne potrà trovare un’altra. Difficoltà nascono solo se si ha paura di uscire fuori dal recinto in cui qualcuno ha cercato di chiudervi. Controllate le reazioni esagerate, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 febbraio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno, grande cielo, la vetta è quasi vicina, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Tutto ovviamente è legato alle nostre possibilità: i giovani, in questo momento, penseranno di iniziare a fare delle cose particolari, come delle esperienze in altre città, mentre per le persone mature, che stanno quasi per arrivare alla pensione, le priorità saranno altre, come quella di godersi un po’ la vita. Qualsiasi “missione” si debba compiere, questo cielo aiuta e così anche quelli che hanno una grande responsabilità potranno fare incontri “magici” e farsi valere.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario è maturato, i Pesci devono orientarsi verso il futuro

Acquario, Saturno, nel tuo segno da diversi mesi, ha imposto delle scelte mature nella coppia, nel matrimonio. Probabilmente, c’è, anche chi, da un paio di anni, ha ritrovato una certa capacità di fare, un percorso di lavoro che si era perso. Gli interessi devono essere spinti, gli investimenti un po’ meno, nel senso che tutto ciò che riguarda spese e uscite andrà valutato con molta attenzione, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. L’Acquario è il segno della rivolta e Ibsen diceva: “Cercare la felicità in questa vita: ecco, il vero spirito di rivolta!”.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 febbraio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Pesci, è possibile che ci sia qualche eco dal passato, ma l’Oroscopo di Paolo Fox vi chiede di guardare al futuro, che non siate più gelosi, che sentiate, in questa grande situazione astrologica, un sapore di avventura che vi porterà lontano e questo ha una dimensione molto bella: sia che siate soli sia che siate in buona compagnia. Questo è un nuovo momento della vostra esistenza e, con Saturno nel segno, dal prossimo mese, alcune situazioni saranno più risolvibili. Ansia e grande emotività non sono buoni consiglieri, anche se voi volete solo avere una certezza in più.











© RIPRODUZIONE RISERVATA