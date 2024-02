Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 febbraio 2024/ Consensi e dissensi per il Leone, la Vergine viene ascoltata

Oroscopo Paolo Fox: vittorie e contestazioni per il Leone, la Vergine è al top

Leone, situazione ambivalente: grandi successi, ma anche contestazioni. Ci sono alcuni pianeti opposti che rappresentano qualcuno che ti vuole ostacolare. La tua forza e la tua sicurezza, tuttavia, faranno sì che non avrai tanti problemi, però la fine del mese mette questa “maretta” tra te e l’ambiente che ti circonda. Potrebbero esserci degli ex sul piede di guerra e bisognerà capire come comportarsi, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, mezzo cielo, nella prima metà del mese, era tutto dalla tua parte, indipendentemente da Saturno opposto che di solito opera tagli e chiusure, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo non è necessariamente negativo, perché qualcuno potrebbe anche essersi liberato di un peso ormai insopportabile. Entro questa primavera le tue idee saranno ascoltate e potrai farti valere! L’amore recupera.

Bilancia, sei tra i segni per cui questa seconda metà del mese è meglio della prima. Naturalmente bisogna capire cos’è accaduto nel frattempo: se in alcune coppie si è discusso non si torna improvvisamente all’idillio, però è già molto sapere che le cose migliorano. Inoltre, domani è San Valentino, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox, e chi ha una storia da recuperare si dia da fare, con questa bella Venere!

Scorpione, è indispensabile avere una visione definita del tuo futuro. Ci sono stelle un po’ particolari: c’è chi ha fatto confusione in amore, con due storie in ballo e dovrà trovare una soluzione. Discussioni e polemiche sul lavoro sono quotidiane: cerca di ritrovare un po’ di serenità, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

