Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 febbraio 2024/ Luna storta per il Capricorno, malinconie per i Pesci

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario vuol essere libero, il Capricorno oggi ha la Luna storta

Sagittario, c’è una bella Luna e puoi abbandonarti all’amore! L’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che potrebbe esserci solo qualche qui pro quo nel weekend: chi è indeciso tra due relazioni o ha dei contrasti, tra venerdì e domenica dovrà chiarire. Pensa al futuro con positività e il tuo spirito da pioniere sarà prevalente: se fai un lavoro troppo sedentario avrai voglia di fare qualcosa di nuovo che non hai mai sperimentato prima.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 febbraio 2024/ Consensi e dissensi per il Leone, la Vergine viene ascoltata

Capricorno, le stelle sono sempre con te, ma oggi abbiamo una Luna faticosa. Non tutti i giorni vanno per il verso giusto come vorresti e, spesso, ti tocca fare le cose due volte. Successi ancora in arrivo e i giorni dal 23 al 29, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox, saranno importanti anche per chi non è stato bene fisicamente. Possibili ritorni di fiamma!

Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 febbraio 2024/ Seconda metà del mese tutta in discesa per Ariete e Cancro

Oroscopo Paolo Fox: amore top e soldi flop per l’Acquario, i Pesci dimentichino amori tristi

Acquario, evita le spese inutili. Tra poco arriveranno tanti pianeti nel segno, ma l’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che c’è un Giove un po’ nervoso: c’è chi spende per gratificazione e chi non può spendere ed è arrabbiato per questo. I soldi, in questo momento, sono portatori di gioie o dolori, in base a come vengono gestiti. L’amore è invece molto importante perché, tra qualche giorno, Venere sarà nel segno: tornano le passioni!

Pesci, cerca di analizzare bene le tue emozioni, perché non è semplice dimenticare un sentimento anche dopo una separazione: volta pagina, per non vivere malinconie inutilmente, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Lavora sulla tua autostima: è fondamentale per la ricerca di nuove emozioni. I prossimi mesi saranno molto utili per la valutazione di proposte di lavoro: fino a maggio avrai la strada in discesa, dopo non tutto potrebbe andare come auspichi e altre proposte potrebbero non essere più alla tua portata. Fatti notare e fai scelte importanti. Favoriti i nuovi incontri.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 febbraio 2024/ Si apre il cielo della Bilancia, attento alle parole, Scorpione!

© RIPRODUZIONE RISERVATA